La Asociación Uruguaya de Fútbol decidió dar un giro tras la decepcionante participación en el Mundial 2026 y confirmó la salida de Marcelo Bielsa como entrenador de la selección. En su lugar, el elegido es Diego Forlán, ídolo de la “Celeste”, quien asumirá el cargo de manera interina con el objetivo de encaminar un nuevo proceso deportivo.

La eliminación temprana en la Copa del Mundo fue determinante para el final del ciclo de Bielsa. Uruguay no logró ganar ningún partido en la fase de grupos y quedó fuera de competencia de forma prematura, generando fuertes cuestionamientos internos y externos sobre el rendimiento del equipo.

Forlán, recordado por su brillante carrera como jugador —incluido el Balón de Oro del Mundial 2010—, tendrá su primera gran prueba al frente de una selección absoluta. Aunque su experiencia como técnico es limitada, la federación apuesta por su liderazgo y conocimiento del fútbol uruguayo para recuperar la identidad del equipo.

El exdelantero asumirá inicialmente hasta marzo de 2027 y también trabajará con la selección Sub-20, en un proyecto que busca renovación y proyección a futuro. Su continuidad dependerá de los resultados en los próximos amistosos y del rumbo que tome la federación en los siguientes meses.