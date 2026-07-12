La selección uruguaya inicia una nueva etapa con un histórico al mando: Forlán asumirá como técnico interino luego de la eliminación en fase de grupos.
La selección uruguaya inicia una nueva etapa con un histórico al mando: Forlán asumirá como técnico interino luego de la eliminación en fase de grupos.
Por Redacción EC

La Asociación Uruguaya de Fútbol decidió dar un giro tras la decepcionante participación en el Mundial 2026 y confirmó la salida de Marcelo Bielsa como entrenador de la selección. En su lugar, el elegido es Diego Forlán, ídolo de la “Celeste”, quien asumirá el cargo de manera interina con el objetivo de encaminar un nuevo proceso deportivo.

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