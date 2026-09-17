Diego Kochen fue incluido por Mauricio Pochettino en la convocatoria de la selección de Estados Unidos para la próxima fecha FIFA y podría tener un particular reencuentro con sus raíces si llega a disputar el amistoso contra Perú.

El arquero de 20 años aparece entre los 28 futbolistas llamados por el técnico argentino para una serie de cuatro partidos que marcarán el inicio de un nuevo ciclo de la USMNT después del Mundial 2026. La primera prueba será precisamente ante la selección peruana, el sábado 26 de septiembre en Orlando.

Kochen integra la lista de cuatro arqueros de Estados Unidos junto con Chris Brady, Matt Freese y Brian Schwake. Para el guardameta del Lyngby Boldklub de Dinamarca, esta convocatoria representa su primera oportunidad con la selección mayor estadounidense.

El arquero nació en Miami y desarrolló buena parte de su formación en el Barcelona, donde llegó a las categorías inferiores y fue considerado uno de los proyectos estadounidenses a seguir en su posición. Actualmente continúa su carrera en Europa.

Kochen todavía no registra partidos con la selección absoluta de Estados Unidos, por lo que cualquiera de los cuatro amistosos de esta convocatoria podría significar su debut internacional.

Diego Kochen aparece en la convocatoria de Estados Unidos y podría enfrentar a la selección peruana. Foto: Instagram

¿Podría jugar contra la Selección peruana?

Estados Unidos enfrentará a Perú el sábado 26 de septiembre, en el Inter&Co Stadium de Orlando, Florida. El encuentro está programado para las 4:30 p. m. hora local, equivalente a las 3:30 p. m. en Perú.

La convocatoria no significa que Kochen vaya a ser titular ante la Bicolor. Pochettino cuenta con otros tres arqueros y deberá decidir quién ocupará el arco en cada encuentro.

Sin embargo, al tratarse de una convocatoria que abre un nuevo ciclo rumbo al Mundial 2030 y que incluye a varios futbolistas jóvenes, Kochen aparece entre los jugadores que podrían recibir minutos durante los cuatro amistosos.

A new cycle commences. 🇺🇸



Mauricio Pochettino has called up 28 players for a four-match window in September & October! #USMNT x @ouraring pic.twitter.com/ChaoDynJyj — U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) September 17, 2026

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