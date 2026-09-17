Estados Unidos convoca a Diego Kochen para sus amistosos: podría enfrentar a la selección peruana. Foto: Instagram
Estados Unidos convoca a Diego Kochen para sus amistosos: podría enfrentar a la selección peruana. Foto: Instagram
Por Redacción EC

Diego Kochen fue incluido por Mauricio Pochettino en la convocatoria de la selección de Estados Unidos para la próxima fecha FIFA y podría tener un particular reencuentro con sus raíces si llega a disputar el amistoso contra Perú.

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