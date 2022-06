“La pelota va para Maradona. Maradona puede tocar para Enrique. Siempre Maradona. Hace un dribling, se va, se va entre tres. Siempre Diego. ¡Genial, genial, genial!”, relata Víctor Hugo Morales mientras la jugada de gesta desde la zurda del ‘10′ moviéndose en dirección del arco contrario dibujando una diagonal de izquierda al medio. Con la experiencia y sentido único para leer como nadie un partido, el mítico periodista uruguayo intuía, segundos antes, que Diego Armando Maradona estaba a punto de inmortalizar aquel 22 de junio de 1986 -hace exactamente 36 años- un gol que lo convertiría en el “villano” más querido por todos.

“El gol fue con la mano. Lo grito con el alma, pero tengo que decirles lo que pienso. Solo espero que me digan desde Buenos Aires, si están mirando el partido por televisión ahora mismo, si fue válido el gol de Maradona, aunque el árbitro lo vio. Argentina está ganando por 1-0 y que Dios me perdone lo que voy a decir: contra Inglaterra, hoy, aún así, con un gol con la mano. ¿Qué quieren que les diga?”.

Cuatro minutos después, con los ingleses ya sin reclamo alguno, Diego Armando anotó el “Gol del Siglo”. Una obra de arte que lo sacó del “infierno de los tramposos” para situarlo en el paraíso. Fue ‘D10s’, incluso para los mismos jugadores que momentos antes estaban pidiéndole desesperados al árbitro tunecino Ali Ben Nasser que anule el “gol con la mano”.

“Hizo trampa. Es un tramposo, nunca lo respetaré como deportista”, dijo cuantas veces pudo Peter Shilton, el portero inglés al que Maradona le sacó la pelota con la mano… la “Mano de Dios”. “El gol con la mano no lo vi, estaba lejos de la jugada. Pero el segundo fue el gol más maravilloso que vi en mi vida. Daban ganas de aplaudirlo realmente”, confesó Gary Lineker, uno de los más grandes goleadores que nació en Inglaterra. “Nunca lo perdonaré. Ese gol con la mano fue algo raro. Luego, en el control antidoping me lo crucé y le hice señas si lo había convertido con la mano y me hizo el gesto de que sí. Mejor que lo reconociera porque si no, lo hubiese matado”, contó Terry Butcher. Las opiniones andaban divididas.

El partido terminó 2-1 a favor. Aunque sea en el fútbol, Argentina se había cobrado revancha por la Guerra de las Malvinas con Diego Armando Maradona como héroe. Pero la duda sobre si fue con la cabeza o con la mano quedó en el aire en ese momento. O mejor dicho, todo el mundo esperaba la palabra del ‘10′.

Y lo confesó…. Pero no tras el partido.

No existe registro visual de la conferencia de prensa improvisada en el túnel del Azteca, pero lo que cuentan distan mucho de lo que dice Maradona en su autobiografía autorizada “Yo soy el Diego”. “A veces siento que me gustó más el de la mano, el primero. Ahora sí puedo contar lo que en aquel momento no podía, lo que en aquel momento definí como ‘La mano de Dios’… Qué mano de Dios, ¡fue la mano del Diego! Y fue como robarles la billetera a los ingleses, también”, se lee en la página 137 del libro escrito por Daniel Arcuchi y Enersto Cherquis Bialo.

“El boludo de Checho me dice: ‘pero lo hiciste con la mano’. ‘¡Cállate la boca boludo y abrázame, cállate la boca y abrázame!’. Y ahí me empezaron a abrazar todos. Valdano me dice: ‘no me digas que fue con la mano, a mí me tenés que decir’. Y digo, ‘después te cuento Valdano, ¡déjate de hinchar las pelotas!’”, contó el mismo Diego sobre el momento.

¿Cómo nació el nombre del gol?

Con esa creatividad innata para dibujar jugadas memorables con los pies y lanzar frases históricas con la boca, Diego Armando Maradona inmortalizó su gol como la ‘Mano de Dios’. Pero, ¿realmente fue de la boca del propio ‘Pelusa’ que salió el nombre? El periodista y escritor argentino, Andrés Burgo, autor del libro “El partido”, donde da cuenta de la historia de ese Argentina 2 – Inglaterra 1, contó en una entrevista para El Comercio lo siguiente:

“A nadie le queda claro. Maradona dice que la frase es de él, pero no hay registro de ello, solo apareció en un recuadrito en un diario al otro día. Uno de los testigos recuerda que, al terminar el partido, a Diego le preguntan sobre el gol con la mano y él dice que lo hizo con la cabeza, que fue el arquero; da una serie de excusas para que no se arme un lío. Y un periodista argentino de la agencia ANSA, Héctor Ferrero, le dice: ‘Dale, Diego, quedó claro que fue con la mano’. ‘No, fue con la cabeza’, responde Diego. El periodista insiste: ‘Habrá sido la mano de Dios’ y Maradona responde: ‘Habrá sido’. No tengo idea de cuál es la verdad, pero estas son las versiones”.

La mano de Dios. Así se conoce al histórico gol marcado por el futbolista argentino Diego Maradona en el partido entre Argentina e Inglaterra por la Copa Mundial de Fútbol de 1986 en México. (Wikimedia)

Según un reportaje del diario argentino “La Nación”, se explica que en las ediciones de los diarios del día siguiente no se recoge esta declaración de Maradona, por lo tanto, se duda de que realmente lo haya dicho. “Solo Crónica lo publica, y lo hace en un pequeñísimo recuadro, en la contratapa del suplemento deportivo. Sin embargo, si esa frase de hizo célebre, fue por los diarios mexicanos”.

Pasaron 19 años para que en agosto del 2005 Diego Maradona reconociera públicamente que, en efecto, el gol fue con la mano, aunque por las fotos y videos, se sabía desde aquel 22 de junio de 1986.

El gol que “fue como robarle la billetera a los ingleses”, cumple 36 años. Ha inspirado libros, se han escrito canciones. Ha merecido mil comparaciones y otros miles han querido repetirlo, pero La Mano de Dios es el gol de Diego Maradona.