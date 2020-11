César Luis Menotti, uno de los técnicos que más cercanos a Diego Maradona, en la Selección Argentina y en Barcelona de España, se mostró muy afectado por la noticia del fallecimiento del astro más grande del fútbol argentino a los 60 años.

“No lo puedo creer, es terrible. No tengo ninguna explicación, siento mucho dolor. No hay opinión que sirva ante esto, no tengo cabeza. Estoy destruido”, contó el entrenador de 82 años a TyC Sports.

El coordinador de las selecciones de la AFA se mostró muy afectado por la cercanía con el jugador “Conozco a su familia, conocí a su viejo, a su mamá. He estado en su casa. No lo puedo creer. Con todo lo que superó, estaba más cuidado, más alejado. Es una sorpresa trágica”, añadió.

César Luis Menotti hizo debutar a Diego Maradona en la Selección Argentina y lo dirigió en la Copa del Mundo sub’20 que ganó la Albiceleste en Japón 1979 y en el Mundial de España 1982.

Diego Maradona: César Luis Menotti destrozado por la muerte del '10'. (Foto: Getty Images)

El ‘Flaco’, como lo conocen al entrenador, reconoció que siempre estuvo en los momentos más importantes con el ’10′. “He estado con él en todos los lugares, en las cosas graves que le pasaron. Cuando era un futbolista con 15, 16 años, hasta mi estadía en Barcelona, que él se fue a Nápoles y yo volví para Buenos Aires. Ahí convivimos juntos muchos años”, agregó.