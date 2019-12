Diego Maradona siempre da qué hablar. En esta ocasión, es por lo que dijo en una entrevista con TyC Sports. El actual entrenador de Gimnasia y Esgrima señaló que el motivo de su desaparición por tres días de su casa fue porque lo secuestraron los ovnis.

“Una vez, con unas copas de más, falté a casa tres días. Llegué al cuarto día y dije: ‘Me llevaron los ovnis’”, señaló entre risas el ex futbolista.

También, Maradona contó el motivo por el que es conocido como ‘Pelusa’. “Me lo pusieron porque cuando nací dicen que tenía pelos por todos lados. Era peludo, entonces me pusieron ‘Pelusa’”.

Finalmente, Diego Maradona hizo un llamado para que no se consuma drogas. El antiguo diez argentino recalcó los problemas que esta les traería.

“A los chicos les digo: ‘no, a la droga, no’. Ustedes no tienen participación con la sociedad, no tienen participación con la familia. Eso lo aprendí de mi vieja, porque yo no soy maleducado, soy mal aprendido”, culminó Diego.