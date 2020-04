Diego Maradona fue nombrado -sorpresivamente- presidente del Dinamo Brest de Bielorrusia en el 2018. Entonces, el ‘Pelusa’ tenía la misión de armar un cuadro competitivo para afrontar las competiciones domésticas.

El argentino se comunicó con Cristian Campestrini, por ese entonces portero del Dorados, para proponerle jugar en el exótico campeonato. El guardameta tenía todo listo para renovar contrato con el conjunto de Sinaloa, pero la oferta del ‘Diez’ tenía más peso y agradeció a los mexicanos por la confianza.

Pero, la historia dio un giro inesperado cuando el arquero estuvo por viajar a Europa. “Faltando un día, Maradona me manifiesta que se va a dirigir a Dorados, que yo me busque club. Cuando traté de buscar opciones ya quedaba un día y se cerró el libro de pases. Me quedé esos meses entrenando de la mejor manera”, recordó en TNT Sports.

Campestrini agradeció no cruzarse con el ‘Pelusa’ en México y sugirió que el DT carece de valores. “Para mí el fútbol tiene otros valores, otros códigos. El mayor de los respetos con él pero siempre se lo idolatra demasiado, entonces yo soy una persona que lucha por otras cosas, por otros valores y no me gusta tanto el franeleo”, agregó.

El actual arquero del Celaya mexicano también recordó el paso de Maradona en Dorados y las finales que perdió. “A mí me dolió esos meses no estar nuevamente en un plantel por esa confusión de que me dejó sin nada. Como dijo alguna vez Bilardo: ‘del segundo nadie se acuerda’. Entonces, es lo que me dejó tranquilo”, agregó.

Por último, Campestrini confesó que no pudo contactarse directamente el DT de Gimnasia porque “me bloqueó el celular”. Aunque el guardameta se consiguió el número de Diego. “Le dejé un mensajito de audio, obviamente expresando. Picante, no me iba a quedar callado”, concluyó.

