Ha pasado más de una semana del fallecimiento de Diego Armando Maradona por un paro cardiorespiratorio y los homenajes continúan. En esta oportunidad, Didier Drogba escribió una emotiva carta para despedir a su ídolo máximo y quien lo motivó para jugar al fútbol, la cual fue publicada por la revista France Football.

“Siempre quise ser Maradona”, es el título de la misiva que Drogba escribió y en la que recuerda los momentos que lo unió al ‘Pelusa’. “Es el fin de ‘mi’ fútbol. Es el fin de la idea que siempre he tenido y de la que tú eras a la vez símbolo, modelo y portavoz. Un fútbol lleno de vida, atrevimiento, picardía y libertad”, se lee en la misiva del exgoleador de Costa de Marfil.

El día más feliz de Didi

Drogba contó que durante su infancia jugaba con una camiseta de la selección de Argentina y revivía las mejores jugadas de Diego Armando Maradona en el Mundial de 1986.

Así mismo, ‘Didi’ reveló que el “día más feliz de su carrera” fue cuando conoció a Maradona en el Mundial Rusia 2018: “Siempre recordaré que me besaste y dijiste: ‘¡Drogba, bomba!’ No sé si te diste cuenta, pero ya no tocaba el suelo. Y me tomó un tiempo volver a bajar. Fue un poco como mi Balón de Oro”, detalló.

Finalmente, Drogba se despidió de Maradona con unas emotivas palabras: “Ahora tendremos que aprender a amar el fútbol sin ti. Es como seguir amando la vida después de que un ser querido se ha ido. Evidentemente, es posible, pero llevará tiempo. Adiós Diego, te quise mucho”.

Conforme a los criterios de Saber más

MÁS EN DT...

VIDEO RECOMENDADO:

El lujo de Gareth Bale durante el encuentro entre Tottenham vs. Lask por Europa League