Diego Maradona se disculpará con Leo Messi por sus polémicas declaraciones

Matías Morla, abogado de Diego Armando Maradona, brindó declaraciones sobre el accionar de su cliente en la última semana, donde tuvo duras críticas hacia Lionel Messi. El licenciado en derecho aseguró que el ex campeón del mundo se comunicará con las estrella del Barcelona para explicarle lo que quiso expresar

"Maradona va a llamar a Messi para explicar lo que quería decir. Diego está triste, le dolió mucho lo que Kempes le dijo, siempre apoyó a la selección. Lo que él quiso decir es que no lo vuelvan más loco a Messi, que no es un líder, al revés de lo que se dijo. No tiene la culpa del fracaso actual, pero como tiene una forma de hablar se armó esta situación", precisó Morla a emisora América 24.

Las palabras de las que Maradona estaría arrepentido son: "es inútil querer hacer líder a un hombre que va al baño 20 veces antes de un partido".

Hasta el momento, Lionel Messi no se pronunció sobre dicha situación. El goleador del Barcelona prefirió mantenerse al margen del problema y por ahora se concentra solo en lo que deba afrontar con el cuadro español.