Diego Maradona cumplió 60 años de edad el pasado 30 de octubre y, como era de esperarse, se celebró a lo grande. Fue un día lleno de homenajes, entre ellos, el que le realizaron en el estadio Juan Carmelo Zerillo de Gimnasia y Esgrima de la Plata.

Distintas personalidades estuvieron atentas al evento, entre ellas, Rocío Oliva, exnovia del astro del fútbol, quien se quebró al verlo y reconoció que lo veía muy frágil.

“No vi al Diego que yo conozco y eso me da tristeza”, afrimó mientras las lágrimas caían de sus mejillas.

La panelista de Polémica en el bar (América) contó que lo vio en televisión y no tuvo una buena impresión de su salud.

“La gente lo ama en el mundo y los jugadores de fútbol, eso no me sorprende nada. El único deseo que tengo es que esté bien, hoy no lo vi tan bien”, confesó Oliva, mientras que otro conductor dijo: “Ni siquiera vamos a pasar las imágenes porque no es el Diego que queremos ver”.

“Mirá lo que voy a decir, prefiero al Diego del año pasado, que se arme un quilombo en el cumpleaños y ver a ese Diego que canta, que baila, que canta, que tiene color en la cara y que está más gordito”, agregó.

“Yo prefiero a ese Diego toda la vida”, sentenció, mientras se secaba las lágrimas y trataba de ofrecer una sonrisa.