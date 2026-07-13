Por Marco Quilca León

“La pelota va para Maradona. Maradona puede tocar para Enrique. Siempre Maradona. Hace un dribling, se va, se va entre tres. Siempre Diego. ¡Genial, genial, genial!”, relata Víctor Hugo Morales mientras la jugada de gesta desde la zurda del ‘10′ moviéndose en dirección del arco contrario dibujando una diagonal de izquierda al medio. Con la experiencia y sentido único para leer como nadie un partido, el mítico periodista uruguayo intuía, segundos antes, que Diego Armando Maradona estaba a punto de inmortalizar aquel 22 de junio de 1986 en el Estadio Azteca de México un gol que lo convertiría en el “villano” más querido por todos tras marcarle uno de los mejores goles en la historia de los Mundiales en el 2-1 de Argentina sobre Inglaterra por los cuartos de final de Mexico 86. Cuarenta años después, en la previa de un nuevo Argentina vs Inglaterra -esta vez por las semifinales de la Copa del Mundo 2026-, se recuerda esa tarde soñada del Diego.

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