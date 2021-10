Esta semana se hizo público el testimonio de la cubana Mavys Álvarez, quien aseguró que sostuvo una relación amorosa con Diego Armando Mardona siendo menor de edad, cuando el astro argentino estuvo internado en Cuba. Al respecto se pronunció Guillermo Coppola, popular exrepresentante y amigo del ‘Pelusa’.

“Siento vergüenza de haber vivido esto”, dijo la mujer en una entrevista para América Tevé (canal 41 de Miami), 20 años después de lo sucedido; donde también contó que Maradona provocó que se haga adicta a la cocaína.

“Yo no sabía que era un calvario”, señaló Coppola este jueves en el programa Intrusos de América. “No me hubiese imaginado una vida así para con ella, tan dura. De todas maneras, respetando lo que ella vivió y sintiendo y compartiendo ese dolor que transmite, y que honestamente, yo no lo veía, no lo percibía”, declaró.

Lo peor fue no poder ayudar, indicó el empresario. “Lamento profundamente lo de esta chica, pero no para quedar bien, sino porque no lo vi y pude haber hecho algo más pero no lo hice. No me enoja, todo lo contrario”, añadió. “Hoy al escuchar a esta chica puedo decir ‘cómo no hice algo más?’”, lamentó.

Además indicó que no pretende lavarse las manos. “¿Estar limpiándome ante una situación que se presenta? No es mi estilo, nunca lo fue y no tengo necesidad. ¿Pude haber hecho algo más? No lo hice, no supe o no pude”, resaltó.

“El sentimiento de amistad no me cambia, errores cometemos todos. ¿Es grave? Si es real, es gravísimo. Pero eso me gustaría saber, por qué ella no me dio un bife para despertarme, esas cosas”, sentenció.