Diego Armando Maradona cumpliría 66 años este viernes 30 de octubre. Su figura sigue despertando admiración y debate en todo el mundo, pero pocas veces alguien logró describir su complejidad con tanta precisión como Ernesto Cherquis Bialo, reconocido periodista deportivo argentino que falleció en marzo de este año. Una reflexión suya sobre el ‘Diez’ volvió a cobrar notoriedad tras su muerte y se convirtió en uno de los retratos más recordados del ídolo.

La memorable descripción surgió durante una entrevista en el programa ‘Cada Noche’ de la TV Pública, conducido por Marcelo Pasetti. En medio de una dinámica de preguntas rápidas, el periodista le preguntó por Maradona. Cherquis Bialo no respondió de inmediato y lanzó una interrogante que dio inicio a una reflexión de más de un minuto: “¿Cuál? ¿Usted cree Marcelo que hay un Maradona?”. Luego explicó: “Yo creo que hay muchos. Hay, por lo menos, ocho o nueve Maradonas”.

A partir de allí, el periodista desmenuzó las distintas facetas del astro argentino: “Hay un Maradona que jugó al fútbol, hay un Maradona que alcanzó la celebridad. Hay un Maradona hijo, que murió cuando murieron sus padres. Hay un Maradona padre, que se reinventa cada día. Hay un Maradona amigo, que va recambiando amistades. Hay un Maradona afectivo y un Maradona sublime. Hay un Maradona abyecto y un Maradona fenomenal. Hay un Maradona de frases inolvidables, y hay un Maradona cuyas frases es mejor no recordar”.

La mejor descripción posible de Maradona https://t.co/t0JEXDKmpG — Expe (@Expefutbol) October 30, 2026

Cherquis Bialo cerró su intervención con una frase que resumió su mirada sobre el personaje: “¡Es la suma de todo eso en un solo hombre! ¡Un genio! ¡Una maravilla! Fiorito y Dubai. Barro y 7 estrellas. Canillas de oro y letrina. Maradona es el producto de todo eso... Y además, por las dudas que me haya olvidado de decírselo, el mejor jugador de fútbol argentino y el mejor de todas las épocas”. Una definición que no solo destacó su talento dentro de la cancha, sino también las contradicciones que marcaron su vida.

La cercanía entre ambos le daba un valor especial a sus palabras. Cherquis Bialo acompañó a Maradona desde sus primeros pasos en Argentinos Juniors y fue autor de su biografía autorizada, ‘Yo soy el Diego de la Gente’, publicada junto a Daniel Arcucci. Tras la muerte del futbolista, en noviembre de 2020, el periodista también dejó otra reflexión sobre su legado: “El que murió fue un jugador de fútbol, que le deja lugar ahora al segundo Gardel. Argentina tiene un nuevo mito. Dejará de ser el mejor jugador de su tiempo, para ser el mejor jugador de siempre”.

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