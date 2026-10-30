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Resumen

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En el natalicio de Diego Armando Maradona, recordamos la inolvidable reflexión del periodista Ernesto Cherquis Bialo. (Foto: Composición)
En el natalicio de Diego Armando Maradona, recordamos la inolvidable reflexión del periodista Ernesto Cherquis Bialo. (Foto: Composición)
Por Marco Quilca León

Diego Armando Maradona cumpliría 66 años este viernes 30 de octubre. Su figura sigue despertando admiración y debate en todo el mundo, pero pocas veces alguien logró describir su complejidad con tanta precisión como Ernesto Cherquis Bialo, reconocido periodista deportivo argentino que falleció en marzo de este año. Una reflexión suya sobre el ‘Diez’ volvió a cobrar notoriedad tras su muerte y se convirtió en uno de los retratos más recordados del ídolo.

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