Diego Maradona: “Si Manchester United necesita un entrenador, yo soy el hombre indicado”

Diego Maradona está cerca de cerrar un nuevo trato con Dorados de Sinaloa, equipo del ascenso mexicano. Sin embargo, el argentino anhela dirigir alguna vez en el ‘Viejo Continente’. De hecho, el técnico aseguró que Manchester United es el club ideal.

El ‘Pelusa’ brindó una entrevista a la revista inglesa Four Four Two. En esta conversación, el 'Diez' fue consultado sobre la posibilidad de entrenar a un club de la Premier League. El campeón del mundo, sin dudarlo mucho, pensó en los ‘Red devils’.

“Si el Manchester United necesita un entrenador, yo soy el hombre indicado”, aseguró Maradona. “Sé que venden muchas camisetas en todo el mundo, pero también necesitan ganar trofeos. Puedo hacer eso por ellos”, añadió.

Incluso, el argentino se refirió a algunos de los jugadores de la actual plantilla del conjunto inglés y también comparó el ambiente que se vive dentro del estadio de los ‘Diablo Rojos’ con el de Boca Juniors.

“Del Manchester United me gusta Ander Herrera. ¿Paul Pogba? No trabaja lo suficientemente duro. Jugué en Old Trafford. Qué ruido, como en La Bombonera”, manifestó Maradona.

No obstante, en otra parte de la entrevista, el ‘Pelusa’ confesó que escogería al rival eterno de los ‘Red devils’: Manchester City. Esto debido al protagonismo ganado por los ‘ciudadanos’ en los últimos años.

“Manchester United supo ser mi equipo inglés favorito durante tanto tiempo. Tantos grandes jugadores y un gran equipo bajo Alex Ferguson. Pero ahora tengo que elegir al Manchester City. Sé que no se debe cambiar así, pero es por el ‘Kun’ (Agüero). Hablamos mucho y él juega en un muy buen equipo”, concluyó Maradona.