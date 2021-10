Mavys Álvarez rompió su silencio y concedió una entrevista en la que dio detalles de la relación que tuvo con Diego Maradona. Ella, cuando aún tenía 16 años, fue pareja del futbolista que falleció el año pasado. Las revelaciones le han generado un nuevo dolor de cabeza a la mujer, pues teme por la seguridad de su madre, quien reside en Cuba.

Según Mario Pentón, el periodista que entrevistó a Álvarez, la mamá de Mavys ha recibido amenazas tras las confesiones que tuvieron gran repercusión en todo el mundo. A la progenitora le llegan constantemente mensajes al teléfono celular, a tal punto de que tuvo que apagar el aparato.

“La madre de Mavys está en Cuba y uno de los temores más grandes que tiene ahora mismo es que le haga algo la seguridad del estado y las fuerzas represivas por hacer estas denuncias”, aseguró el comunicador en un contacto con el programa argentino Mañanísima que se emite a través del sitio Ciudad Magazine.

“Si tú o tu familia vive en Cuba tienes miedo. Todas las personas con las que he conversado me cuentan toda la historia, pero cuando les pregunto si creen que puedo ir con una cámara me dicen que no porque creen que nunca más van a poder entrar a Cuba”, agregó Pentón sobre el complicado momento que vive la familia de Mavys Álvarez.

“La madre de Mavys estuvo contando en el canal que le han estado escribiendo cosas horribles a través de mensajes de texto y que ella apagó el teléfono durante un tiempo”, indicó el periodista de Americateve, el canal 41 de Miami.

Las duras confesiones de Mavys Álvarez

En entrevista para el canal América TV de Miami, Mavys contó detalles de cómo conoció a Diego Maradona: “Un cubano me propuso acompañar a Diego. Él y otra persona estuvieron más de una hora convenciéndome de que era importante ayudar a Diego, que era una figura mundial, amigo de Cuba y que estaba deprimido. Y finalmente acepté”.

“En el hotel me recibió Guillermo Esteban Coppola, un amigo de Maradona. Ahí me asusté muchísimo porque estaba en toalla y pensé lo peor. Unos minutos después me recibió Maradona. Conversó mucho conmigo y me dio confianza. Me cayó bien. Nunca se propasó. Me invitó junto a mi familia al día siguiente a cenar al palacio Dupont”, agregó.

Según detalla Mavys, era un lujo estar con Diego, porque podía tener acceso a muchas cosas que se le estaba negada a los cubanos y solo era accesible para los turistas: “Yo era una niña. No tenía maldad ninguna. Él era un extranjero, un rico y se había fijado en mí. No podía decirle que no. Era un privilegio ser su novia”.

Luego de más de 20 años desde que se conocieron, la cubana también contó que Diego la llevó por el mundo de las drogas, del cual recién puede salir tras muchos años de lucha constante.

“La vida con Maradona era muy loca: fiestas, discotecas. Me llevaba a comer. Nunca imaginé que después me metería en las drogas de la que me costó tanto trabajo salir”, finalizó la expareja de Diego Maradona.