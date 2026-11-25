Incluso en los predios de Pelé, Diego Maradona sigue siendo un rey. Acá en Sao Paulo, al lado de ex jugadores y representantes de varios clubes de todo Sudamérica, el ‘Pelusa’ iza la bandera de protesta contra la cadena Fox Sports, dueña de los derechos televisivos de los torneos que organiza la Conmebol. Pero el ex astro argentino hace un alto en sus labores en el hotel Accord para atender amablemente y de manera exclusiva a Deporte Total de El Comercio. No declaró al paso como acostumbra, lo hizo sentado, calmado, con todos los sentidos puestos en cada pregunta. Y se la jugó por Perú en el duelo de mañana ante Uruguay.

Diego, se viene una fecha clave en las Eliminatorias. Perú juega mañana contra Uruguay. ¿Qué crees que pueda pasar en Lima?

Creo mucho en Perú. Y no lo digo porque tú seas peruano, sino porque en casa se debe hacer fuerte de una vez por todas. A Uruguay no lo veo tan sólido como en el último Mundial; no obstante, se ha recuperado. Pero me reafirmo: veo fuerte al equipo de Markarián en casa, sobre todo entero, sin lesionados que a veces tanto preocupan.

.@eltigredeDT, @dt_elcomercio y Diego 5 de setiembre del 2013. #DiegoEterno https://t.co/1Bw8FHu9uf — Miguel Villegas (@prakzis) November 25, 2026

¿Apuestas, entonces, por el triunfo peruano?

Me limitaré a decirte lo que cité antes: creo y confío mucho en este Perú. Sin duda, Perú gana.

Diego Armando Maradona: el recuento de sus visitas a Lima.

Perú no hace grandes torneos pero sí reñidos partidos internacionales a los grandes. ¿Qué te costó más a ti: ganarle la clasificación el 85 como jugador o el 2009 como entrenador en el Monumental de River?

Sí, sufrimos una barbaridad porque no creí por lo más sagrado que Perú nos iba a someter con tan buen fútbol que solo las buenas selecciones pueden hacerlo. Me costó una barbaridad salir contento del estadio en ambas circunstancias: vistiendo de corto y con el buzo, o mejor dicho con el terno de entrenador.

Ves favoritos sudamericanos para Brasil 2014…

Argentina, Chile, por ahí Ecuador y Colombia que hoy tiene un pie adentro, y Perú tiene que levantarse en estos cuatro partidos que le quedan, sino se va. Pero pienso que el fútbol peruano, haciendo buenos proyectos a futuro, puede encontrar el camino. Vi a la última Sub 20 de Daniel Ahmed acá que acabó raspando la calificación al Mundial de Turquía, que hubiese sido justa. El fútbol peruano para mí no ha muerto para nada.

Volviendo a 1985, ¿puede decirse que aquel equipo fue la última gran selección peruana que viste?

Podría ser que tengas razón porque tenía hombres, jugadores desequilibrantes aun cuando podría pecar de injusto.

Diego Maradona tuvo hasta 4 encuentros con Deporte Total. Este es, quizá el más recordado: los 25 minutos de charla con Mario Fernández en Sao Paulo en setiembre del 2013.

Nolberto Solano es tu amigo, el último jugador peruano con el que jugaste. ¿Con los antiguos tienes amistad?

Sí, Solano es un buen amigo, gran jugador, pero no olvido a Velásquez, Cueto, Oblitas, Uribe. Hoy, para mí, los tengo bien considerados a Vargas, Guerrero, Pizarro. Hay jugadores que pueden darle a Perú una vuelta al fútbol grande. Es tiempo que lleguen a la gran vitrina como es un Mundial.

Mencionaste a Paolo Guerrero. ¿Qué opinas de él?

Claro que lo vi. Fue el que le hizo el gol de cabeza al Chelsea y en la última Copa América en la Argentina mostró la típica estampa del delantero valiente y goleador.

Diego Maradona tuvo hasta 4 encuentros con Deporte Total. Este es, quizá el más recordado: los 25 minutos de charla con Mario Fernández en Sao Paulo en setiembre del 2013.

GRONDONA, BIELSA, MESSI, BALE…

Tu relación con Julio Grondona ha tenido idas y vueltas. ¿Te arrepientes de haber trabajado con él como entrenador en el 2010?

De arrepentirme eso lo pondría en una balanza. Hoy no tengo mínima relación con él. Antes se portó bien conmigo, me dio la selección. Pero después le hizo un pase a Bilardo y, como yo me había peleado con Salvador, quedé al margen.

Llegaste a cuartos de final en un Mundial como entrenador y Bielsa fue eliminado en la primera vuelta. ¿Sientes que te subestimaron como técnico?

Argentina, si no sale campeón, no es un buen resultado. Y lo de la subestimación pasa porque me quisieron cambiar el cuerpo técnico y no acepté. Di todo lo que tenía dentro de mi corazón para que los chicos estuvieran bien conmigo.

Fuiste campeón mundial con Bilardo en 1986, pero siempre destacas a Menotti. ¿Te pareces más a él como entrenador?

Sí, sí. Para mí el ‘Flaco’ Menotti es el mejor técnico que tuve en toda mi carrera. Los tengo bien separados al uno del otro.

LIMA, 18 DE DICIEMBRE DE 1981 PARTIDO AMISTOSO ENTRE UNIVERSITARIO Y BOCA JUNIORS (1-0) EN EL ESTADIO NACIONAL. EN LA IMAGEN DIEGO ARMANDO MARADONA FOTO: EL COMERCIO / EL COMERCIO

¿Crees que finalizada la era Grondona en el 2015 tendrás opción a entrenar de nuevo a Argentina?

Voy a ser uno de los que estará en la línea de partida, sin la menor duda.

¿Cuál es la posición ideal de Messi? ¿Enlace? ¿Falso ‘9’? ¿Extremo?

Yo lo dejaría libre porque tiene las cualidades para ir por todo el frente de ataque, porque si lo encasillas en un lugar quizá le quitas la esencia del fútbol que él tiene dentro de su corazón. De Leo vamos a seguir esperando mucho todavía. Dejémoslo en libertad porque a nadie molesta y sí a millones deleita con la calidad de su fútbol.

¿Está bien o mal pagar casi 100 millones de euros por Gareth Bale? ¿Es otro Beckham?

Me parece que no. Creo que Bale vale la mitad de lo que le pagaron y eso... Y no es otro Beckham, que quede claro.

Espero verte en Lima. ¿Cuándo nos visitas?

En cualquier momento. Lo prometo. De repente pronto me verán por allá.

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