Diego Maradona fue internado en La Plata por presentar un cuadro de anemia y deshidratación, según publicó en su web Infobae. Horas más tarde, el ‘Pelusa’ fue operado exitosamente. El campeón mundial con la selección de Argentina celebró el último viernes su cumpleaños número 60, pero su resquebrajada salud empañó la felicidad de él y su familia.

El médico que atiende a Maradona, Leopoldo Luque, brindó detalles del estado de salud; sin embargo, aseguró que la parte psicológica del técnico de Gimnasia y Esgrima La Plata es el principal causante de su anemia. “Está mal psicológicamente y repercute en el cuerpo. Se alimenta mal, te cambia todo. Es el factor principal que lleva a que sea internado”, enfatizó.

Luque explicó cómo fueron las horas previas a la llegada del ‘Pelusa’ al hospital: “Es una persona de edad, con muchas presiones en su vida, cumplió 60 años y hay que ayudarlo. Es difícil ser Maradona”, subrayó.

Un mal año

En junio de este año, Maradona ya atravesó problemas de salud. Su sobrepeso agravó su malestar en la rodilla derecha (el año pasado le colocaron una prótesis) y cayó en un depresión, ansiedad e insomnio, según señala Luque.

“Busqué el modo de provocarlo, quería que se enojara, que reaccionara ante un desafío. Le dije: ‘Diego, esto no es así, esto depende de vos, te quiero ayudar, ¿me dejás ayudarte?’. ‘¿Tenés auto? Bueno, andate’, me respondió. Me estaba por ir, pero retrocedí y le dije: ‘Vos me vas a echar cuando sea el momento. Vos nos enseñaste que cuando la situación está mal es cuando hay que aparecer’. Y le pregunté: ‘¿Querés estar mejor?’. ‘Sí’, me contestó. ‘¿Por quién jurás que vas a estar bien?’, insistí. ‘Lo juro por mi mamá’, me dijo. Y empezó a estar bien”, narró su médico de cabecera.

Operación exitosa

Diego Armando Maradona fue operado con éxito de un hematoma subdural que se le detectó por la mañana durante un chequeo general, tras haber sido internado el lunes por estar anémico, deshidratado y con un bajón anímico.

La intervención quirúrgica no tuvo complicaciones, confirmó este martes por la noche su médico personal, Leopoldo Luque.

