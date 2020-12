A casi un mes de cumplirse un mes del fallecimiento de Diego Maradona, el pasado jueves se llevó a cabo la primera reunión cumbre para revisar toda la documentación respecto a la herencia del ‘Pelusa’. En dicha junta estuvieron Matías Morla, apoderado del excampeón con la selección argentina, y la contadora Andrea Trimarchi, representante de todos sus bienes hasta el último día de su vida, además de Sebastián Baglietto. Pero, ¿quién es este último personaje?

Baglietto fue designado por los herederos de Maradona (cinco hijos, sin contar las dos posibles demandas por paternidad que habrían en Cuba) para administrar la sucesión del ‘Pelusa’. Principalmente este cargo fue impulsado por sus hijas Dalma y Gianinna. Sin embargo, según ‘Infobae’, la elección del abogado no dejó a todas las partes a gusto.

“Es abogado. En algún momento fue abogado del Grupo Peñaflor y estuvo también cuando Dalma y Gianinna se presentaron como particulares en la causa por la muerte de Diego. Fue propuesto por Dalma y Gianinna. No la pongo a Claudia acá porque ella no tiene nada que ver con la herencia, pero es amigo de la familia”, informó la prensa argentina.

Los números del ‘Diez’

Mauricio D’Alessandro, abogado de Matías Morla, dio detalles de la herencia de Diego Maradona a radio ‘La Red’. “No hay propiedades en el acervo sucesorio de Diego Armando Maradona. Hay donaciones por anticipo de herencia y donaciones porque se le antojó a Diego, respecto de algunos bienes que en principio estarían dentro de un tercio del patrimonio. Habría que compararlo al momento en que se realizaron, y en principio no habría acción de colación porque los bienes donados tienen menos valor que el 33 por ciento del total de los bienes de Maradona”, anticipó.

Minutos después el letrado reveló: “Les ha donado propiedades a parientes en línea ascendiente y descendiente y a hermanos. Ha cubierto a muchos de los herederos forzosos y algunos de los no forzosos. También a ex parejas. No hay nadie que haya pasado por el entorno de Maradona, teniendo alguna cercanía íntima, y que no se haya llevado algún bien”, explicó.

