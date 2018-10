Diego Maradona se retiró tras jugar un clásico Boca-River en el Monumental | VIDEO

En el recuerdo queda que el último partido profesional que disputó Diego Maradona en su carrera profesional fue el clásico entre Boca Juniors y River Plate hace 21 años. El peruano Nolberto Solano fue testigo del hecho.

Boca Juniors era dirigido por Hector ‘Bambino’ Veira y Diego Maradona era la estrella del equipo. El 25 de octubre de 1997 por la fecha 10 del Torneo Apertura en el estadio Monumental, los Xeneizes remontaron 2-1 al cuadro ‘Millonario’.

Boca alineó con Oscar Córdoba; Nelson Vivas, Jorge Bermúdez, Néstor Fabbri, Rodolfo Arruabarrena, Julio Toresani, Diego Cagna, Solano, Maradona, Diego Latorre y Martín Palermo.

Diego Maradona no salió para el segundo tiempo y a pesar de no estar en la cancha para festejar los goles de Toresani y Palermo, quedó en la historia como el día en que el ex astro argentino dejó el fútbol.

Además, fue el día que dejó su lugar a Juan Román Riquelme, quien lo sustituyó. El ‘Loco’ Palermo anotaría su primer gol en los clásicos.

El último partido oficial de Maradona fue con Boca Juniors y ante River Plate.

(Video: FOX Sports / YouTube)

Maradona, luego que Boca le dio vuelta al marcador, también acuñó la inolvidable frase: "A los de River se le cayó la 'bombacha'".

El 30 de octubre, el día de su cumpleaños 37, el ‘Pelusa’ decidió retirarse del fútbol. “Me voy. No aguanto más. Este retiro es definitivo. Me lo pidió mi viejo llorando. No puede ser que mi familia sufra tanto con cada control antidoping, que la ola de rumores nos envuelva”, dijo Maradona. Así, el motivo de su retiro estuvo relacionado a los casos de doping que afrontó a pesar que en el día del clásico su resultado salió negativo.

Fue el verdadero adiós del ‘10’, para darle vigencia, valor y emotividad a los clásicos argentinos.