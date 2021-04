Casi medio año después del sensible fallecimiento de Diego Armando Maradona, la leyenda argentina sigue siendo recordada por mucha gente, incluido los famosos. Sergio Goycochea, amigo del ‘Pelusa’ y compañero en la selección albiceleste, no dudó en evidenciar su inmenso dolor ante las cámaras.

“Me chocó muchísimo, porque se te va un pedazo de tu vida. Muchas cosas vividas, muchas emociones… La noticia me agarró conduciendo mi programa. La explosión fue porque yo la última vez que había estado en la Casa de Gobierno con Diego fue en el balcón festejando lo del Mundial, que la gente nos recibió como campeones”, confesó Goycochea, en una entrevista para el programa Los Mammones, de América TV.

En esa línea, el hoy conductor de TV reveló el drama que vivió cuando tuvo al frente el cajón de ‘D10s’. “Entonces, una vez que me tranquilo para entrar, cuando encaro el cajón, no lo pude ver. Llegué a un metro y medio y salí corriendo. En un llanto, en un grito, no podía parar de llorar. Un ataque de nervios”, relató.

Goycochea mencionó que se le cruzaron en ese instante situaciones que compartió con Diego Maradona en el Mundial de 1990. “Tenía esa construcción en la cabeza de festejar y el abrazo en los penales. Era como un sueño, como no querer reconocerlo”, indicó.

“Viví muchas cosas con él, tengo los mejores recuerdos. Nuestras familias fueron creciendo juntas. Está todo tan vivo desde los reconocimientos y homenajes que al día de hoy me parece mentira que haya muerto”, reconoció Goycochea, evidentemente conmovido con el adiós de Maradona.