Un video inédito de Diego Maradona y Pelé volvió a captar la atención de los fanáticos del fútbol. Las imágenes, difundidas recientemente en redes sociales, muestran a ambas leyendas compartiendo una cena relajada junto a amigos cercanos mientras conversan sobre el estilo de marca de los defensores italianos.

En la grabación, Maradona recuerda con humor y algo de fastidio cómo vivía la presión de los rivales durante su etapa en Italia. “Los italianos son peores. Los italianos te tienen que tocar, te tienen que sentir”, comenta Diego entre risas, antes de agregar: “El italiano es cargoso. Yo en Italia sentía que me tocaban así y les pegaba en la mano”.

Estos archivos nunca vistos, son increíbles pic.twitter.com/YfTRY9Jdio — DIEGO (@DiegoArchives) May 12, 2026

Pelé no tardó en darle la razón y complementar la anécdota del argentino. “Nunca quieren perder la bola. Miraban la pelota y te tocaban”, señaló el brasileño, coincidiendo con la intensidad y cercanía física que caracterizaba a los italianos de aquella época.

El material, perteneciente a una producción de El Gráfico, rápidamente se volvió viral por mostrar una faceta más íntima y espontánea de dos de los futbolistas más importantes de la historia. Más allá de las diferencias generacionales o deportivas, el video refleja cómo Maradona y Pelé compartían experiencias similares dentro de la cancha y una pasión única por el fútbol.

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