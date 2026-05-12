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Maradona y Pelé reaparecen en video inédito: así hablaban de los italianos en el fútbol. (Composición GEC)
Maradona y Pelé reaparecen en video inédito: así hablaban de los italianos en el fútbol. (Composición GEC)
Por Redacción EC

Un video inédito de Diego Maradona y Pelé volvió a captar la atención de los fanáticos del fútbol. Las imágenes, difundidas recientemente en redes sociales, muestran a ambas leyendas compartiendo una cena relajada junto a amigos cercanos mientras conversan sobre el estilo de marca de los defensores italianos.

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