El último jueves los medios argentinos revelaron en televisión abierta los resultados del supuesto hijo que tuvo Diego Maradona. Como se recuerda, Santiago Lara, un joven argentino que fue involucrado a mediados del 2014 sobre este caso, se sometió a las pruebas correspondientes para saber si en realidad era uno de los herederos del ‘Pelusa’.

Asimismo, tras pasar varios meses, el presentador de televisión Carlo Monti señalaría que las pruebas realizadas a Lara habían salido negativo. Ante dicha noticia, en redes sociales no dudaron en alzar sus opiniones respecto a este hecho que pone una vez más en el ojo mediático a la familia Maradona.

Carlos Monti, panelista de Nosotros a la mañana de El Trece explicó que con este resultado los abogados de Lara tienen dos opciones: “Aceptar esto y se termina la historia de Santiago Lara con Maradona o pueden apelar. A mí me cuentan desde Tribunales que se van a quedar quietos y aceptar esta resolución” , manifestó.

Por otra parte, la respuesta de Santiago no se haría esperar y esto fue lo que dijo: “¿Viste que andan diciendo que me hice el ADN? Bueno, en mi p*** vida exhumaron el cuerpo de Diego o me sacaron sangre” , afirmó. Además, señaló: “Nunca hubo un ADN ni con Diego Junior, ni con Jana, ni conmigo, ni con Eugenia. Pero bueno hay que aprovechar este momento de revuelo que la gente está como loca y estoy en la punta de mira”.

Finalmente Dalma Maradona, hija del ‘10′, se pronunciaría sobre este suceso y enviaría un mensaje contundente al programa de televisión:

“¿Otro más que no es? No tengo idea, yo me ofrecí para hacerme el ADN con el que necesitara, porque había varios casos, y nadie quiso, porque había varios casos pendientes”, leyó textual el periodista. Y cerró con el mensaje de la hermana de Gianinna: “Igual este caso ya lo sabíamos en la familia porque el papá biológico de Santiago Lara había hablado con nosotros para decir que todo esto era una mentira”.

