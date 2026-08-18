Diego Simeone aclaró el futuro Julián Álvarez en el Atlético Madrid: “No ha lugar”. (Foto: AFP)
Diego Simeone aclaró el futuro Julián Álvarez en el Atlético Madrid: “No ha lugar”. (Foto: AFP)
Por Redacción EC

Puso fin al tema. Diego Simeone, técnico de Atlético Madrid, fue contundente al referirse al futuro de Julián Álvarez. El entrenador argentino aseguró que el delantero continuará en el club y consideró que no existe motivo para seguir discutiendo su situación, luego de las declaraciones tajantes de Miguel Ángel Gil Marín, directivo de la institución, sobre su permanencia.

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