Puso fin al tema. Diego Simeone, técnico de Atlético Madrid, fue contundente al referirse al futuro de Julián Álvarez. El entrenador argentino aseguró que el delantero continuará en el club y consideró que no existe motivo para seguir discutiendo su situación, luego de las declaraciones tajantes de Miguel Ángel Gil Marín, directivo de la institución, sobre su permanencia.

“Si el dueño del club tajantemente habla de la manera cual habló, no hay más. Esto es como en los juicios, no ha lugar”, expresó Simeone en conferencia de prensa. El técnico dejó así en claro que el Atlético no contempla una salida del atacante, pese a los rumores que lo vinculan con el Barcelona.

Simeone también explicó que el cuerpo técnico está concentrado en cuidar al futbolista, quien apenas lleva una semana de pretemporada después de sus vacaciones tras disputar el Mundial 2026. Por ese motivo, el entrenador consideró que todavía no se encuentra en las condiciones necesarias para jugar mañana ante Málaga.

"Más tajante que el dueño del club no hay nada. Es como cuando dicta sentencia el juez. No ha lugar. Intentamos cuidar al jugador. Es el mejor jugador que tenemos ofensivamente".



🎙️ Diego Simeone sobre el futuro de Julián Álvarez pic.twitter.com/SWjorLeaxj — Marirró Varela ⭐️🌟⭐️ (@marirrovarela) August 18, 2026

“Entendemos que este partido no lo vemos en esas condiciones para poder jugar o participar. Esperemos en estos cuatro días ya evolucionemos un poco más y estemos más cerca de lo que queremos”, añadió el ‘ Cholo’. De esta manera, Álvarez deberá continuar con su puesta a punto antes de volver a tener minutos con el conjunto rojiblanco.

El delantero se reincorporó al Atlético el pasado martes, en medio de los rumores sobre su futuro y el supuesto interés del Barcelona. Sin embargo, Simeone cerró filas alrededor de Álvarez y respaldó la postura del club. “La gente opinará y pensará lo que tenga que pensar”, apuntó.

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