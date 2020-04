La transición de jugador a entrenador es un cambio para el que muchos no están preparados. No solo basta con saber de fútbol para manejar un vestuario en el que existen diversas personalidades porque cada quien vive en su propio mundo. Dirigir requiere liderazgo y esto es algo que Diego Pablo Simeone entendió desde que pretendía gobernar el mediocampo con su temperamento e incansable recorrido. A los 25 o 26 años ya era uno de los mejores aliados en el césped, su carrera ha tenido un proceso escalonado y su mejor muestra, que está en el camino correcto, es Atlético de Madrid.

Este 28 de abril, el 'Cholo’ cumple 50 años y desde pequeño no pensaba en nada más que el fútbol. Sus padres le regalaban juguetes de indios y soldados para entretenerlo, pero él los convertía en dos equipos distintos. Sus domingos se resumían en ver fútbol y comer pizza. No tuvo la infancia común con los compañeros en la escuela porque prefería jugar con la pelota que ir de paseo. Apasionado como ninguno, fue formando una personalidad con diversas características que lo han llevado a ganarse un nombre en la élite mundial.

Atlético de Madrid y Racing Club son los clubes en los que ha tenido éxito como entrenador. Su primera experiencia con el equipo de Avellaneda no culminó bien por su inminente partida a Estudiante de La Plata. Un golpe de resentimiento para la hinchada que fue aliviado en el 2011 cuando fue parte de una de las mejores campañas en 40 años, aunque no pudo con Boca Juniors que salió campeón. Esta situación lo llevó a tomar la oportunidad de su vida en España con Atlético de Madrid, un gran reto del que aún es parte. “No sé cuándo, pero algún día voy a dirigir al Atlético (...). Tengo los sentimientos claros”, dijo ‘Cholo’ Simeone innumerables veces.

Eso sí, Simeone siempre ha buscado generar un buen ambiente donde trabaje y su pasión por lo que hace es algo que lo caracteriza porque vive el deporte a su manera. “Cada uno encuentra la concentración de diferente manera, cada uno es distinto. Estos futbolistas vivían como son ellos, relajados, tranquilos, un chiste, una broma. A mí me gustaba estar encerrado en el partido, soy así, sigo siéndolo”. Así como este rasgo, son muchos los que caracterizan al argentino y al ‘Cholismo’ en sí, esa filosofía que comanda exitosamente. A continuación te contamos algunos.

1. CORAZÓN

La palabra corazón recibe diversas connotaciones y una de ellas es ese sentimiento fuerte que predomina ante todo. Para Simeone la familia siempre es lo primero y en su instancia inicial como técnico en Europa optó por valorar la calidad de tiempo compartido. Facetime fue su principal medio de reunión para compartir cenas con sus hijos y esposa a distancia. “Quiero que me sientan partícipe, cercano, porque al final uno puede estar mucho tiempo con alguien y no ser cercano porque no preguntas, no te ocupas, y es no vivir en el mismo país y que el otro sienta que estás todo el tiempo. Y en eso estamos”.

Diego Simeone junto a sus hijos antes de un partido de la selección argentina. Giovanni (derecha) hoy es jugador profesional.

Esta característica también va en la forma de ganarse a la hinchada. El fútbol te trae enemigos y se convierte en un vaivén de emociones, pero es innegable que en Atlético de Madrid el respeto hacia Simeone es un hecho. ¿Su respaldo? Colocar a los colchoneros entre los más populares de Europa y jugar siempre “con el corazón” de todos, como suele decir en sus charlas.

2. FRANQUEZA

Para Simeone, el jugador siempre agradecerá que te dirijas a él con la mayor sinceridad posible, sin rodeos y haciendo las cosas de una manera consciente. “El técnico debe afrontar los problemas y atacarlos. Hablar con el jugador y explicarle el motivo por el que no va a jugar o la razón por la que el entrenador considera que una decisión es correcta y otra no”.

Una clara experiencia la vivió en Estudiantes de La Plata con Alayes, quien fue expulsado en un partido y cuando cumplió la sanción volvió a jugar para pasar la misma situación. En una tercera ocasión vio la tarjeta de nuevo y Diego optó por alinear de manera continua a su reemplazante. El detalle estuvo en que nunca habló con Alayes y cuando lo intentó hacer, el jugador había entendido la indirecta, pero el ambiente de incomodidad fue clave para aprender aquella lección. Sumado a ello, lo que dice él no es preparado porque prefiere decir siempre lo que piensa.

El estratega argentino aseguró que no juzga "las decisiones de los demás". (Foto: EFE)

3. COMPROMISO

El técnico argentino tiene claro que el compromiso no se negocia, la clave para triunfar es estar enfocado y caminar todos de la mano generando una participación perenne. Simeone plasma en los jugadores la idea de valorar los minutos que juegan y que llegar a la titularidad sea una meta. A pesar que cada partido es distinto, una buena actuación puede variar la decisión. Esto lo saben algunos futbolistas que pasaron por el Atlético de Madrid.

El DT Diego Simeone es levantado por sus jugadores. (Foto: @Atleti)

Ardan Turán: “Simeone está trabajando para convertirse en el mejor técnico del mundo. Para lograrlo solo necesita un poco más de experiencia y lo mejor para eso es el tiempo. Conforme pase el tiempo, va a ser el mejor entrenador del mundo”. Si el volante turco se equivocó en su predicción, pegó al poste su augurio. El argentino ya es uno de los entrenadores top.

4. PASIÓN

Simeone lleva el fútbol en las venas, vive el fútbol de una manera intensa. “Me focalizo en los objetivos que me plantean. Y me dedico a ello las veinticuatro horas del día. Para mí, desde ese momento no hay más asuntos. Me entra un grado de apasionamiento que me empiezo a agarrar los pelos del brazo y me entrego a muerte con mi tarea. Y lo que los demás me digan o piensen me da igual. Lo único que cuenta es mi pasión y mi convencimiento en lo que hago”. Este extracto se puede leer en su libro “El efecto Simeone, la motivación como estrategia”.

Diego Simeone fue parte de Atlético de Madrid en su etapa como futbolista. (Foto: AFP)

Esta locura lo ha llevado a estar muchas veces fuera del banquillo por suspensiones o a cometer actos no permitidos por el reglamento que acarrean sanciones dejándolo sin aparecer en finales. Pero el 'Cholo’ prevé estas situaciones y su comando técnico siempre está integrado de gente de confianza. El ‘Mono’ Burgos, en Atlético de Madrid, es prueba de ello.

'Mono' Burgos acompaña a Simeone desde su llegada a Atlético de Madrid en 2011.

5. IDEA DE JUEGO

“El Atlético siempre tendrá más extranjeros que gente de la casa. El Atlético además es un histórico equipo agresivo, intenso, con compromiso, pasión, contragolpeador y fuerte defensivamente”, contó en una entrevista. Si de fútbol se trata, Simeone transmite su sentir a sus dirigidos. A pesar de perder algunas finales cuando parecía todo estar a su favor, la dupla de centrales ha podido resaltar en los centros o la velocidad de los extremos en los contraataques. Un típico 4-4-2 que ha visto desfilar a muchos jugadores desde el 2011 y algunos partieron con éxito a un mejor club, otros solo quedarán en el cuerpo de un deporte que puede ser ingrato para muchos.

Diego Pablo Simeone cumple 50 años y con él se afianza el ‘Cholismo’, una filosofía que tuvo sus raíces en un estilo de juego menospreciado en los últimos tiempos pero que hoy se revaloriza cada vez que el Atlético de Madrid del argentino tumba gigantes. El todopoderoso Liverpool de Jürgen Klopp, último campeón de la Champions y dominador absoluto de la Premier League, lo sabe.

