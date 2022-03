Conforme a los criterios de Saber más

El pitido final del árbitro esloveno Slavko Vincic fue como el disparo de salida de una carrera con obstáculos que inició Diego Simeone desde su zona técnica hasta el vestuario de visitantes en Old Trafford. Mientras sus futbolistas celebraban en la alfombra verde del “Teatro de los sueños” la hazaña conseguida, el ‘Cholo’ aceleraba su marcha a la par que iba esquivando todo tipo de objetos que le caían desde la tribuna. Corriendo. Así vive Simeone, entre el sacrificio y la pasión, la vida y, por extensión, el fútbol. Así quedó reflejado en el documental “Simeone. Vivir partido a partido” de Amazon Prime Video que se estrenó en enero de este año. Y así derrotó a su bestia negra, el máximo goleador de todos los tiempos: Cristiano Ronaldo. El Atlético de Madrid, con el solitario gol de Renán Lodi, tumbó al Manchester United en su estadio y se metió entre los ocho mejores de la Champions.

Desde que llegó a España, allá por el 2009, Cristiano se convirtió en el fantasma del ‘Cholo’ y su Atlético. Con la camiseta del Real Madrid los enfrentó 31 veces y les anotó 22 goles. Se fue a Italia, a la Juventus, y el destino los volvió a enfrentar cuatro veces: tres goles. Ya instalado en Inglaterra, ‘CR7′ nuevamente se vio cara a cara con el técnico argentino. Esta vez en los octavos y en terreno del portugués, la Champions, su torneo. Pero el final fue otro: los colchoneros ganaron y el luso, que el último sábado se proclamó como máximo goleador en la historia de este deporte, no anotó ni una sola vez. Y no solo eso: ni siquiera disparó a portería.

“Tiene mucho coraje y me gusta esa cualidad en la gente”, fueron las palabras de ‘CR7′ sobre Simeone en la docuserie de seis capítulos que recoge un año en la vida del argentino grabado a mediados del 2020 donde se recuerda quién fue como futbolista, quién es como entrenador y hasta quién será; además se revive la revolución que ha causado en la institución española con títulos y finales de Champions. Un material ambientado en la intimidad del entrenador: en su casa con su mujer y sus hijos e hijas, en entrenamientos con el equipo o conversando con su padre.

El @Atleti pasa a unos cuartos de final de la competición de clubes de la UEFA por séptima vez en las últimas nueve temporadas con Diego Simeone 👏#UCL pic.twitter.com/5olwRhp9Ei — Liga de Campeones (@LigadeCampeones) March 15, 2022

El argentino se descubre como un padre de familia comprometido, un obsesivo del trabajo y un experimentado entrenador que antes se coronó como un gran futbolista. Con testimonios de estrellas como el propio Cristiano, Messi, Mourinho, Pep Guardiola, entre otros. Sobre un hombre que inspira, a los suyos y a los rivales.

El ‘Aleti’ se metió en octavos de la Champions con lo justo. Siete puntos en seis fechas. Más goles en contra (8) que a favor (7). Siendo el segundo con menos puntaje de todos. Pero en el mano a mano, cuando las papas queman, sacó a relucir lo mejor de sí. “Si se cree y se trabaja, se puede”, repite Diego Simeone. Creer, como el título de su libro autobiográfico. Creer siempre. Así al frente esté el tercer equipo más valioso del mundo, según Transfermarkt, con 937 millones de euros de valor en plantilla.

Un coach metido en el cuerpo de un estratega

“Moría dentro de la cancha, contagia”, dice Messi en la serie. El argentino lo enfrentó muchas veces en La Liga y Champions. “Es capaz de convencerte con su mensaje. Más cuando ves que siente lo que dices y vas detrás”, afirma en otro momento Fernando Torres, el ‘9′ que estuvo bajo sus órdenes. “Mira partidos todo el día”, confiesa Antoine Griezmann, una de sus actuales figuras. Diego Simeone es así: un coach que te lleva al límite, pero sin dejar de ser un obsesivo con su trabajo, un técnico que busca día a día mejorar y estudia a los rivales como pocos. Un genio como pocos.

Creador de frases como “Nunca dejes de creer” o “El esfuerzo no se negocia”, el ‘Cholo’ demuestra en su serie y en cada partido que es un motivador nato. Pero también es un técnico de élite al que se le exige ganar. La temporada pasada salió campeón de La Liga y en esta, tras malos resultados, hasta se hablaba de una posible salida. “Se me exige reivindicarme día a día. Y me encanta porque la vida es así y cambia de un día a otro. A lo único que le tengo miedo es a la muerte”, dice.

Con más coraje que fútbol champagne. Con actitud antes que el famoso tiki-taka. Con una defensa férrea antes y un contragolpe letal antes que la posesión. Así, Diego Simeone metió a su Atlético entre los ocho mejores de Europa. Se sacó de encima al Manchester United, un gigante dormido, y ahora va en busca de la gloria que se le escapó dos veces. Va de la mano del equipo que, según afirmó en su documental, ama. Con una afición que “conoce muy bien”, aunque sin saber qué puede pasar mañana. “En algún momento me tendré que ir del Atlético. La vida empieza y termina para todo. Ojalá que sea por una elección justa y buena para todos”. Un final que los colchoneros esperan que no pase pronto.

Mira el trailer oficial del documental “Simeone: Vivir Partido a Partido”:

