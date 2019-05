Diego Simeone: “No hablé con nadie de la selección argentina”

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, dijo que nadie lo llamó para dirigir a la selección argentina, aunque aclaró que se siente más un director técnico de club que del combinado de un país. A su vez, se dio tiempo para analizar las características de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, los mejores futbolistas del mundo.

“Mi viejo me pregunta cuándo voy a dirigir a la selección, mira que me queda poco. Y le digo: ‘Pero, la verdad que no lo veo; lo que veo es la necesidad de entrenar, de mejorar a un futbolista’”, expresó Diego Simeone en “90 minutos de fútbol”, programa de Fox Sports.

“No hablé con nadie de la selección argentina en consecuencia de una reunión”, contó Simeone. “Ojalá que me quieran más adelante”, añadió.

El ‘Cholo’ señaló que se siente a gusto entrenando cada día y viendo cómo sus jugadores crecen en todos los ámbitos, como en el caso de los ‘colchoneros’ Antoione Griezmann y Rodrigo, que llegaron al club valiendo notoriamente menos millones que su valor actual.

Simeone espera que al actual DT de Argentina, Lionel Scaloni, salga campeón de la Copa América Brasil 2019 para ratificar el proceso de varios jugadores que no consiguieron triunfar en las ediciones pasadas y en el Mundial 2014.

Por otro lado, el argentino se refirió a Lionel Messi como un jugador que funciona de maravilla en un equipo de jugadores de primer nivel, mientras que de Cristiano Ronaldo dijo que podría ser más importante es un conjunto con un plantel modesto.