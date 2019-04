Diego Simeone defiende a Lionel Messi y lanza velada crítica a la Selección Argentina

Diego Simeone salió en defensa de Lionel Messi ante las críticas que ha recibido por el papel que viene cumpliendo en la Selección Argentina. El entrenador del Atlético Madrid justificó a la 'Pulga'.

En una extensa entrevista con el sitio especializado Goal.com, el 'Cholo' indicó que Lionel Messi cuenta en el Barcelona con compañeros que complementan a la perfección su estilo de juego, cosa que no halla cuando defiende a la albiceleste.

"Messi tiene en torno al Barcelona la posibilidad de superarse día a día, pero en Argentina no, porque no le potencia, porque no tiene un buen entorno para eso...", expresó Simeone.

El propio DT argentino profundizó su respuesta anterior e incluyó a Cristiano Ronaldo, a modo de ejemplo, para sustentar su postura de que la estrella del Barcelona no merece ser maltratado por los hinchas argentinos.

"La crítica que hay hacia Messi no es justa. Para nada. En Argentina, sobre todo. Todos comparan con Messi ¿por qué en Barcelona sí y en Argentina no? Es fácil, en Barcelona hay unos jugadores y un equipo que lo sostienen y en Argentina no existen esos jugadores. Como le pasa a Cristiano Ronaldo en Portugal, porque Portugal no es la Juventus o el Real Madrid. Los equipos fortalecen al gran jugador, es fácil", sostuvo.

"Respeto todo. Opinar opina todo el mundo. Messi estuvo cerquita de ganar el Mundial. No lo ganó desgraciadamente. Algunos lo critican de manera constante, pero Messi es extraordinario. ¿Cuántos Balones de Oro ha ganado? ¿Cuántos goles ha hecho? ¿Cuántas veces ha logrado darle al Barcelona una manera determinada de jugar? Sin él no sería lo mismo...", agregó.

En otro momento, Diego Simeone tocó el tema de la Selección Argentina desde el punto de vista técnico, como entrenador, y sobre el rol y las capacidades que debería tener el profesional que asuma un cargo tan importante como es el de seleccionador nacional.

"Es muy difícil hablar desde el pensamiento si no estoy en ese lugar. Si le hago esa pregunta a un hincha, qué haría en esa situación, no sabría lo que hacer si un día es entrenador. Ser técnico de un equipo es una cosa, ser seleccionador es otra. Hay todo un país detrás con una cultura futbolística y pasional despiadada. Genera otro ámbito que no tiene nada que ver con ser técnico de un club. Lo que me gustaría a mí es más que tener un equipo, tener una cualidad u otra, es tener la paz para poder sostener todo eso que rodea al entrenador y no se ve, que no solo es elegir jugadores, crear un sistema o hacer una táctica... El que asume ese rol debe estar capacitado para llevar ese rol y esa es la parte más difícil del fútbol", cerró.