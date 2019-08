Diego Simeone y su polémica declaración sobre el Real Madrid

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, ha sembrado polémica en España por su declaración sobre el Real Madrid. El ‘Cholo’ advierte que el equipo merengue no tiene estilo.

Simeone piensa que el entrenador está obligado a comprender la historia del club. "Claro, desde ya. Si no la entendemos, estamos destinados a pasarla peor que mejor. Si yo no siento esa esencia, no voy. Desde el momento que acepto ir, lo más sano y lo más noble del entrenador es preguntarse: ‘¿cuál es la historia de este club?’. E ir moldeando tu estilo de juego a la historia de ese club, sin dejar de ser tú, desde ya. El Ajax tiene una escuela definida. El Barcelona la tiene, Juventus también. Y el Atlético de Madrid, también. El [Real] Madrid, no. Porque alterna en base al talento sus distintas formas de presentarse.

“Y hay equipos que están naciendo, como el City de Guardiola, que no tiene historia, pero sí está de a poco encerrándose en lo que Guardiola le está marcando como camino. Y, tal vez, en 10 años digamos: ‘el City juega de determinada manera’. Habrá que ver si post Guardiola viene alguien que le haga cambiar lo que le está proponiendo él", agregó el ‘Cholo’.

El argentino asumió las riendas del Atlético de Madrid en 2011 y provocó un cambio sustancial, basado en el corazón por la camiseta. Fiel a su estilo, Simeone dejó varias frases sobre su sentimiento ‘colchonero’ en una entrevista con La Nación.

"Ya no somos el equipo del pueblo. Hoy tenemos un estadio extraordinario, el año próximo vamos a inaugurar una ciudad deportiva a la altura de lo que el club se merece. Recién ahora el club está paralelo al crecimiento del equipo".

Al mando de los ‘colchoneros’, Simeone ha conseguido la Liga 2014, la Copa del Rey 2013, la Supercopa de España 2014, dos Supercopas de Europa 2012 y 2018 y dos Europa League en los mismos años. Pero, quizás una de sus labores más importante es la formación de futbolistas de primer nivel como Koke, Antoine Griezman y Jan Oblak.

Pese a todos los galones del exfutbolista, sus declaraciones no cayeron bien en la afición merengue. Al respecto, el periodista español Tomás Roncero, acérrimo hincha del Real Madrid, le respondió de fuerte manera a Diego.

“Cholo, te voy a explicar la escuela del Madrid para que te quede claro para siempre. Nuestra escuela es ganar una Champions tras otra hasta tener que ampliar la Sala de Trofeos para ubicarlas. Y ganarte cada final de Champions cuando nos veamos las caras. Siempre te ganaremos”, dijo en Twitter.