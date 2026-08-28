Diego Simeone volvió a pronunciarse sobre la situación de Julián Álvarez, en medio de la tensión que existe alrededor del futuro del delantero argentino en el Atlético Madrid. El atacante no estará disponible para el partido ante Sevilla y tampoco entrenó con el equipo durante los últimos días.

El ‘Cholo’ aseguró que mantiene su postura de respaldar al futbolista y ayudarlo desde el aspecto deportivo. “Sigo en la misma posición, esperando desde lo deportivo, ayudarlo para que sea el jugador importantísimo que es para nosotros”, señaló el entrenador rojiblanco.

“¿Si se puede revertir la situación de Julián? EN LA VIDA SE PUEDE REVERTIR TODO MIENTRAS TENGAMOS SALUD”.



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Simeone también confirmó que Julián Álvarez no estará disponible para el próximo encuentro. “Evidentemente, Julián no va a estar mañana y nosotros tenemos que competir contra un rival que viene de ganar dos partidos con una confianza muy alta”, explicó en conferencia de prensa.

Finalmente, el técnico argentino dejó una contundente reflexión sobre la posibilidad de que la situación pueda cambiar. “Cuando vuelva, le daremos todo para que se sienta importante”, manifestó Simeone, antes de sentenciar: “En la vida se puede revertir todo, mientras haya salud”.