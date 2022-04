El partido de vuelta por los cuartos de final de Champions League entre Manchester City y Atlético de Madrid, se jugará este miércoles 13 de abril en el estadio Wanda Metropolitano. Y en conferencia de prensa, el director técnico del Atleti, Diego Simeone se refirió a su rival de turno y las críticas que recibió debido a su estilo de juego.

Arrigo Sacchi y Marco Van Basten criticaron el estilo de juego del ‘Cholo’ ante el City por el partido de ida de la Liga de Campeones, a lo que el argentino respondió. “Entreno desde el año 2005, 2006, hasta hoy y jamás fui despreciativo con un colega mío. Jamás. Porque siempre me pongo en el lugar de los entrenadores con los cuales compito. Entiendo que hay distintas maneras de expresar lo que uno siente, lo que ve y vive cada partido, pero cuando uno es despreciativo con un colega no lo comparto”, declaró.

“Después, de los periodistas, exjugadores, la gente que hace mucho que no juega y quieren decir algo diferente, estamos como decía mi padre: el ‘pez por la boca muere’. Las palabras son gratis y todos podemos opinar. Pero entre los colegas, no. Cada uno tiene sus formas y yo elijo una: respetar a mis colegas siempre”, agregó.

Posteriormente, habló acerca de su plan para poder vencer a los ‘Citizens’. “No nos vamos a alejar mucho de lo que nosotros hacemos, buscando los tiempos justos para crear lo que nosotros creamos. Ojalá podamos combinar mejor, tener transiciones más rápidas, aprovechar los contragolpes con mejor precisión, que los futbolistas con jerarquía nuestros puedan tener una noche fantástica... A un partido todo puede pasar”, aseveró.

Luego, se refirió a su rival de turno. “Está claro que nos enfrentamos a un equipo que juega muy bien, con un ritmo de juego dinámico posicional muy bueno, con transiciones muy rápidas, con espacios chicos aprovechados de la mejor manera, pero nosotros tenemos ilusión. Lo que pudimos generar el partido de ida con el resultado fue ilusionante. Está claro que con la ilusión no alcanza, sino con hechos para llevar el partido donde creemos que podemos hacer daño. Y jugar. Las palabras no sirven de mucho, sino lo que suceda a partir de las nueve de la noche”.

“Ellos juegan de la misma manera jueguen donde jueguen y jueguen contra quien jueguen. Tienen una filosofía de juego muy instalada, muy aplaudida, tiene muy buenos futbolistas, un entrenador genial y no me imagino otra cosa que lo que vemos todos los días del City. Será importante lo que podamos hacer nosotros, claro”, complementó.

Finalmente se refirió al gran partido entre Manchester City y Liverpool por la Premier League. “Siempre tenemos el mismo respeto por todos los rivales que enfrentamos y siempre nos ocupamos de ver los grandes partidos. El partido entre el Liverpool y el City me pareció fantástico, con mucho juego. Y un partido que muchas veces se tenían que refugiar defensivamente, ya fuera el Liverpool o el City, por el talento que tiene el rival. No me cambia absolutamente nada el pensamiento que tenía previo al partido éste”.