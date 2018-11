Deportivo Independiente Medellín vs. Atlético Bucaramanga EN VIVO: chocarán fuerzas este miércoles (8:00 pm. EN VIVO ONLINE vía WIN Sports) en el Estadio Atanasio Girardot por la ida de los cuartos de final de la Liga Águila.

Para ver partidos en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.



Deportivo Independiente de Medellín o DIM afronta el partido de ida en casa y con la obligación de lograr una resultado esperanzador, de cara al encuentro de vuelta que se jugará este sábado desde las 18:00 horas.

En la fase regular, el equipo que dirige el ecuatoriano Octavio Zambrano terminó en la quinta casilla de la tabla de posiciones y cerró con empate 2-2, en Medellín, ante Envigado.

Atlético Bucaramanga, bajo la dirección técnica de Flavio Torres, acabó en la cuarta casilla, cayendo en la fecha final frente al Rionegro, en calidad de visitante, por 1-0.

Los partidos de ida de los cuartos de final de la Liga Águila se completarán el jueves 15 de noviembre con los choques entre Rionegro vs. Once Caldas (8:00 p.m.) y Atlético Junior vs. La Equidad (8:00 p.m.)

DIM vs. Bucaramanga - horarios en el mundo



19:00 horas en México

20:00 horas en Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

21:00 horas Venezuela, Bolivia

22:00 horas en Argentina, Brasil, Paraguay, Chile, Uruguay

02:00 horas del jueves en España, Italia, Francia, Alemania

04:00 horas del jueves en Catar y Arabia Saudita

09:00 horas del jueves en China

10:00 horas del jueves en Japón y Corea del Sur.

DIM vs. Bucaramanga - alineaciones probables

DIM: David González, Elvis Perlaza, Hernán Pertúz, Elvis Mosquera, Jesús Murillo, Javier Calle, Jonathan Barboza, Yhojan Arenas, Germán Cano, Jeancarlos Blanco, Juan Caicedo,



Bucaramanga: Luis Delgado, Fabio Rodríguez, Harold Gómez, Jeisson Palacios, Yeison Quiñónes, Gabriel Gómez, Jhon Pérez, Yuber Asprilla, Michael Rangel, Johan Caballero, Miguel Barragán.