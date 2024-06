Dinamarca vs Serbia en vivo: transmisión online gratis del partido por la fecha 3 del grupo C de la Eurocopa 2024. ¿Cuándo y a qué hora es? Serbia y Dinamarca se enfrentan el martes 25 de junio, desde las 2:00 de la tarde (hora peruana), en el estadio Allianz Arena de Múnich. ¿Dónde ver? ESPN pasa la transmisión por TV en Sudamérica por DirecTV, Movistar, Claro y otros proveedores de cable. ¿Cómo ver online? El partido también se ve por streaming mediante plataformas como Star Plus y DirecTV GO. En España televisan La 1 de TVE y RTVE Play.

