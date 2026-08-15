El Bayern Múnich mostró su mejoría respecto a sus anteriores partidos de preparación con un solvente triunfo ante el Leipzig (3-1), en un duelo marcado por las lesiones del austríaco Konrad Laimer, el coreano Kim Min-Jae y Jamal Musiala.

Las dolencias de los tres jugadores, que tuvieron que abandonar el campo, están a expensas de las pruebas que determinarán el alcance. Pero suponen un contratiempo para Vincent Kompany a diez días del arranque de la Bundesliga.

Musiala ingresó al minuto 69 y, 12 minutos después, marcó el 3-1 tras una asistencia de Ismael Saibari. Sin embargo, cerca del 83’ comenzó a presentar molestias físicas y cayó al césped sin contacto con ningún rival.

Los servicios médicos ingresaron rápidamente para atenderlo y, tras varios minutos, el futbolista logró levantarse y salir caminando, aunque visiblemente afectado. Finalmente, fue reemplazado en el minuto 86.