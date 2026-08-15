Max Eberl, director deportivo del club ‘bávaro’, aseguró que Musiala se encuentra bien tras el episodio.
Max Eberl, director deportivo del club ‘bávaro’, aseguró que Musiala se encuentra bien tras el episodio.
Por Redacción EC

El Bayern Múnich mostró su mejoría respecto a sus anteriores partidos de preparación con un solvente triunfo ante el Leipzig (3-1), en un duelo marcado por las lesiones del austríaco Konrad Laimer, el coreano Kim Min-Jae y Jamal Musiala.