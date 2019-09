Directiva de Cruz Azul pide a nuevo DT de Yoshimar Yotún finalizar el Apertura MX en primeros cuatro lugares

Finalizar el torneo Apertura en los primeros cuatro lugares fue una de los objetivos que la directiva de Cruz Azul le pidió al uruguayo Robert Dante Siboldi cuando lo contrataron como director técnico de uno de los clubes más populares del fútbol mexicano.

El ex portero uruguayo fue presentado la semana pasada como estratega de la "Máquina Celeste" de Cruz Azul en sustitución del portugués Pedro Caixinha.

"Sí me pidieron que termine entre los cuatro primeros lugares, que mejoremos mucho el equipo en integración y comunicación. Hay un gran plantel y eso facilita mucho el objetivo, ellos (jugadores) tienen muchos deseos de alcanzar la gloria", dijo Siboldi el miércoles en rueda de prensa.

El técnico de 53 años toma al equipo en el undécimo lugar del torneo con 10 puntos después de dos triunfos, cuatro empates y dos derrotas.

"No hace falta que me pidan el título, hace 22 años que el Cruz Azul no puede conseguir un título de Liga, no es necesario que me lo pidan, es tácito", agregó.

Cruz Azul no es campeón de Liga en México desde el torneo Invierno 1997 cuando ganó su octavo título. Desde entonces ha disputado seis finales que ha perdido ante Pachuca (Invierno 1999), Santos Laguna (Clausura 2008), Toluca (Apertura 2008), Monterrey (Apertura 2009) y América (Clausura 2013 y Apertura 2018).

El debut de Siboldi al frente de Cruz Azul será el viernes cuando visite a Veracruz en la novena jornada del torneo Apertura.

Fuente: Reuters