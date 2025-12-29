Dominic Calvert-Lewin le puso punto final a una espectacular jugada colectiva.
El Sunderland, séptimo clasificado, solo pudo empatar 1-1 en casa ante el Leeds (16º), este domingo en la decimoctava jornada de la Premier League. El encuentro es tendencia en las redes sociales por un auténtico golazo.

Con el marcador en contra, Leeds iba en busca del empate y lo encontró de una forma inmejorable.

En una jugada que inició en la portería, el balón fue recorriendo con gracia cada sector del campo por ‘Los Blancos’.

Dominic Calvert-Lewin fue el encargado de marcar el gol en una jugada que quedará grabada en las pupilas de los hinchas del Leeds United.

