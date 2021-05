Conforme a los criterios de Saber más

La Bundesliga está “obsesionada” con la perfección. Y no esconden ese afán por buscar un mejor producto y tratar de acercarse a sus consumidores para que la pasión por el fútbol se mantenga de generación en generación. Desde tener una liga muy competitiva hasta contar con un producto audiovisual de calidad, la liga alemana ha encontrado la fórmula para acercarse a distintos nichos mediante las múltiples pantallas y estadísticas en tiempo real que los diferencian de las demás competencias. En un workshop, dos integrantes del staff explicaron el modelo y sus características. Asimismo, Simon Rolfes, exjugador y Sports Director del Bayer 04 Leverkusen, habló sobre Claudio Pizarro.

“Estamos obsesionados con la calidad”

Andreas Hayden, CEO de DFL Digital Sports GmbH & EVP Digital Innovations DFL Group, es uno de los principales responsables de todo lo que se ve en la pantalla de la Bundesliga. La liga alemana entendió hace algunos años que era necesario ofrecer un producto multiplataforma con muchos detalles para tratar de enganchar a los consumidores.

“Cuando juegas FIFA, encuentras mucha información en “tiempo real”. Esto no pasaba con las transmisiones hace algunos años, por eso decidimos dar un paso al frente y comenzar a trabajar en estas formas de atraer al consumidor”, afirmó Hayden en el workshop organizado por Bundesliga.

Modelo de la Bundesliga frente a las demás ligas | Foto: Bundesliga

Para ello, Bundesliga cuenta con 60 cámaras en todos los estadios y dos departamentos demarcados durante la producción de contenido audiovisual: Sportcast se encarga del video en vivo y Sportec Solutions se encarga de procesar la información y convertirlo en data para los partidos en vivo.

Sin embargo, ello no termina ahí: la Bundesliga es la única liga que se encarga de manejar sus derechos comerciales, procesar su propia data y distribuir y vender su material mediante una plataforma interna. Esto le ha permitido vender el producto fútbol tanto a televisoras como aplicativos para estar en cada pantalla que sus fanáticos utilices, ya sea TV, laptop o celular.

Modelo de la Bundesliga frente a las demás ligas | Foto: Bundesliga

Next Gen: una nueva forma de ver, evaluar y consumir fútbol

Matt Hurts, head of Global Sports Marketing and Communications en Amazon Web Services (AWS), habló sobre la alianza que ha realizado la Bundesliga con Amazon en un área específica: la creación de los match facts que puedan ayudar a entender mejor el juego.

Con la tecnología de punta que tenemos hoy en día, los entrenadores cuentan con demasiado información para afrontar los partidos. Sin embargo, sin poder agrupar tantas métricas, estos números carecían de sentidos, puesto que valiosa data quedaba relegada por no saber interpretarse.

Foto: Bundesliga

Bundesliga realizó un partnership con Amazon para que ellos se encarguen de procesar tanto la data actual como la antigua. Según Bundesliga, tienen 10 mil partidos en el archivo y más de 150 mil horas de fútbol que pueden ser procesadas en cuanto a data de los jugadores y equipos.

Es por ello que crearon los match facts para juntar la información mediante criterios para que sea mucho más fácil de interpretar para los entrenadores y también para los espectadores en tiempo real. Esta información que se recolecta en vivo, se muestra durante las transmisiones: lugar preferido para atacar de un jugador, movimientos tácticos durante el partido (esquemas), el jugador más presionado de todo el partido, la velocidad máxima de un jugador, entre otros.

Así usan los match facts en la Bundesliga | Foto: Bundesliga

Simon Rolfes habló sobre Claudio Pizarro y los match facts de la Bundesliga

En la última parte del workshop, Simon Rolfes, exjugador y Sports Director del Bayer 04 Leverkusen, habló sobre la utilización de los datos en los equipos de fútbol. Afirmó que “la data es muy importante para afinar objetivos y es necesario para tener una mejor preparación, ya que hay puntos débiles que se pueden detectar, proyecciones de goles en determinados jugadores o creación de metas para toda la temporada”.

Tras ello, en una ronda de preguntas, El Comercio le consultó por Claudio Pizarro y también por la impronta de los jugadores en un mundo futbolístico en el que todo se puede medir.

Foto: Bundesliga

—La Bundesliga tuvo grandes delanteros como Claudio Pizarro o Roy Makaay, con estos match facts y todas las estadísticas disponibles, ¿ellos pudieron haber anotado más goles?

Jugué contra Claudio Pizarro en la Bundesliga, era un jugador fantástico. Eso lo puedes comprobar con las estadísticas avanzadas que tenemos ahora, le da una real dimensión a lo que hizo mientras jugaba en Bayern Múnich y Werder Bremen. Por ejemplo, cuando vemos los goles que proyectaba por temporada, ahí te das cuenta que era muy efectivo, sería muy interesante hacer un estudio a fondo sobre sus números, pero a priori te digo ello: era un delantero letal. Sin embargo, creo que la preparación de los jugadores ha mejorado mucho, se ha elevado el nivel en cuanto a cuidado personal y a distintos aspectos que antes no se tomaban en cuenta. Creo que los delanteros de ahora pueden anotar más goles porque se preparan de una forma distinta, entrenan distintas habilidades y cuentan con otro tipo de información. Con estos números, ellos pueden focalizar sus puntos débiles y perfeccionarlos: remates con la pierna débil, posicionamiento, tácticas para salir de presión o adelantarse a los centrales, entre otras. Probablemente, Claudio hubiese convertido más goles con los números que conocemos ahora; no obstante, fue un jugador increíble, probablemente uno de los mejores en la historia del fútbol peruano.

Claudio Pizarro es el segundo máximo goleador extranjero en la historia de la Bundesliga por detrás de Robert Lewandowski | Foto: Prensa Bayern Múnich

—Con tantas métricas y estadísticas, las decisiones de los jugadores quedan reducidas a unas tendencias dentro del campo, ¿la habilidad puede medirse y encasillarse en una estadística?

Las decisiones de los jugadores no se pueden calcular, no hay un aparato que pueda descifrar eso, al menos no todavía. Pero si podemos acercarnos con tendencias, como mencionas: si un jugador, en una determinada situación, en 10 jugadas, decide ocho veces por una determinada respuesta, es una decisión a la cual recurre en un porcentaje alto. Es muy interesante porque las decisiones de los jugadores forman parte del juego y nos encantaría poder medirlo.

—Sobre las proyecciones y predicciones, con tantos números disponibles, ¿cuál es el proceso que utilizan para establecer objetivos?

Los entrenadores brindan los lineamientos al equipo de estadísticas con un gran objetivo: tener la mayor información posible para el próximo partido y poder preparar un mejor plan de juego. Con data y estos match facts, el head coach puede estar listo para elegir una estrategia adecuada. Luego de ese objetivo, hay otros secundarios para jugadores específicos, como la velocidad máxima que puede alcanzar algún elemento o si es que hay algún punto débil, por ejemplo: el lateral izquierdo sufre para cubrir su espalda en transición.

