Barcelona vs Atlético Madrid serán protagonistas de un encuentro atractivo por la jornada 35 de LaLiga. Aquí te contamos todos los detalles del compromiso que va desde las 15:15 horas local y que podrá ser transmitido vía DirecTV Sports en diferentes partes del mundo. Conoce cómo y dónde ver este y otros partidos de fútbol en vivo y en directo.

A falta de cuatro jornadas para que termine LaLiga, Barcelona y Atlético de Madrid, tercer y primer clasificado, respectivamente, se enfrentan este sábado en el Camp Nou en un duelo decisivo para el desenlace del campeonato, separados por dos puntos y obligados a ganar para sostener todas sus opciones.

Nada más la victoria garantiza al conjunto rojiblanco su continuidad por encima de todos en la Liga. Ni el empate ni la derrota. No hay margen para él, también dos puntos por delante del Real Madrid: si vence seguirá líder; si iguala dependerá del marcador dominical del conjunto blanco contra el Sevilla y si pierde se caerá de la cima tras cuatro meses y 22 días o 18 jornadas.

De haber ganado ese partido, el Barça se habría situado líder en solitario, pero la historia fue distinta y ahora los hombres de Ronald Koeman preparan el duelo del sábado ante el Atlético Madrid con la intención de asaltar un primero puesto que se les resiste.

Para lograrlo, el técnico azulgrana podría sentar de nuevo a Óscar Mingueza en el banquillo para repetir con los mismos tres centrales que alineó en Mestalla: Ronald Araujo, Gerard Piqué y Clement Lenglet, que estarán acompañados en los carriles por Sergiño Dest y Jordi Alba, en el ya habitual 3-5-2.

¿Cómo ver el Barcelona vs Atlético Madrid en vivo vía DirecTV Sports?

Para empezar, debes ser cliente de DIRECTV y tener una cuenta en MiDIRECTV. Luego, descarga la aplicación de DIRECTV Play o ingresa a ella desde tu computador, y listo. Ya puedes disfrutar los canales de tu plan: HBO GO, FOX APP, TNT GO, Space GO, DIRECTV Sports, ESPN Play.

Después de descargar DIRECTV Sports App podrás usarla en tu tablet o smartphone. Para hacerlo, busca el ícono en pantalla e ingresa en la aplicación. Una vez dentro de la aplicación, en la página inicial, encontrarás todas las noticias del mundo del deporte. Podrás tener más información tan sólo tocándolas.

Ahora, si quieres ver DirecTV Sports en tu celular o cualquier dispositivo móvil, debes instalar DIRECTV GO, ingresando a Google Play Store. Busca por la aplicación DIRECTV GO. Recuerda que ésta se encuentra disponible solamente en los países en donde el servicio se encuentra activo. Una vez encontrada, descárgala y sigue los pasos de instalación.

¿A qué hora juega y qué canales TV transmitirán el Barcelona – Atlético?

Desde las 11:15 horas en Argentina vía DirecTV Sports (610-619)

Desde las 10:15 horas en Bolivia vía Tigo Sports

Desde las 10:15 horas en Brasil vía ESPN Brasil

Desde las 10:15 horas en Canadá vía beIN Sports

Desde las 10:15 horas en Chile vía DirecTV Sports (610-619)

Desde las 9:15 horas en Colombia vía DirecTV Sports (610-619)

Desde las 9:15 horas en Ecuador vía DirecTV Sports (610-619)

Desde las 10:15 – 7:15 horas en Estados Unidos vía beIN Sports, Fanatiz

Desde las 9:15 horas en México vía SKY Sport (504-546)

Desde las 11:15 horas en Paraguay vía DirecTV Sports (610-619)

Desde las 9:15 horas en Perú vía DirecTV Sports (610-619)

Desde las 11:15 horas en Uruguay vía DirecTV Sports (610-619)

Desde las 10:15 horas en Venezuela vía DirecTV Sports (610-619)

¿Cómo formarán Barcelona – Atlético en el Camp Nou por LaLiga?

Barcelona: Ter Stegen; Araujo, Piqué, Lenglet; Dest, De Jong, Busquets, Pedri, Jordi Alba; Messi y Griezmann.

Atlético de Madrid: Oblak; Trippier, Savic, Felipe o Giménez, Hermoso; Kondogbia; Llorente, Koke, Lemar, Carrasco; y Luis Suárez.