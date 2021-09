Francia vs. Finlandia EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la jornada 6 del Grupo D de las Eliminatorias de la UEFA rumbo a Qatar 2022, este martes 7 de septiembre desde la 1:45 p.m. (hora peruana). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de DirecTV Sports. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Tras dos empates consecutivos, Francia buscará cerrar la fecha FIFA con una victoria, cuando reciba a Finlandia, pensando en distanciarse de sus más cercanos perseguidores. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Groupama Stadium.

Francia vs. Finlandia: horarios del partido y canales

México - 1:45 p.m. - Blue To Go Video Everywhere y Sky HD

Perú - 1:45 p.m. - DirecTV Sports

Ecuador - 1:45 p.m. - DirecTV Sports

Colombia - 1:45 p.m. - DirecTV Sports

Bolivia - 2:45 p.m. - DirecTV Sports

Venezuela - 2:45 p.m. - DirecTV Sports

Paraguay - 2:45 p.m. - DirecTV Sports

Chile - 2:45 p.m. - DirecTV Sports

Argentina - 3:45 p.m. - DirecTV Sports

Uruguay - 3:45 p.m. - DirecTV Sports

Brasil - 3:45 p.m. - GUIGO y Estadio TNT Sports

España - 8:45 p.m. - Be Mad

Francia, vigente campeona mundial, no pasó del empate a uno con Bosnia y Herzegovina el miércoles pasado. Y ‘Les Bleus’ repitieron el mismo resultado ante la siempre complicada ucrania.

Líder del Grupo D, Francia tiene nueve puntos, cuatro de ventaja sobre Finlandia, que cuenta con dos partidos menos. Ucrania (5), Bosnia y Herzegovina (2) y Kazajistán (2) cierran las serie.

Francia volverá a encarar un nuevo duelo sin la estrella Kylian Mbappé, que tuvo que abandonar la concentración a causa de unas molestias en el gemelo derecho, luego del enfrentamiento contra los bosnios.

Precisamente sobre Mbappé habló Karim Benzema. El delantero señaló que le hubiera gustado que su compatriota fiche por Real Madrid en esta temporada.

“Que el Real Madrid quiere ficharlo ya no es un secreto”, dijo al canal TF1 Benzema, dibujando una sonrisa. “Me hubiese gustado que pudiese venir este año, pero como ya dije, más tarde o más temprano vendrá al Real”, agregó.

El ‘Gato’ también fue cuestionado por qué el trío de ataque que forma con Mbapppé y Antoine Griezmann no carbura como se esperaba.

“No es un asunto de que funcione o no. En el terreno de juego, hay que ser decisivo. Teniendo jugadores de ese calibre, no necesitas trabajar todo el año con ellos. Hay que rendir en el campo y tomar las elecciones correctas”, adujo.

Francia vs. Finlandia: probables alineaciones

Francia: Lloris, Dubois, Varane, Kimpembe, Digne, Rabiot, Veretout, Pogba, Griezmann; Benzema y Martial. DT: Didier Deschamps.

Finlandia: Hradecky, Vaisanen, Arajuuri, O’Shaughnessey, Alho, Valakari, Kamara, Taylor, Uronen, Pohjanpalo y Pukki. DT: Markku Kanerva.

