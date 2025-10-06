New Zeland's defender #11 Codey Phoenix (L) and Chile's forward #11 Vicente Alvarez fight for the ball during the 2025 FIFA World Cup U-20 football match between Chile and New Zealand at the National Stadium in Santiago on September 27, 2025. (Photo by Rodrigo ARANGUA / AFP)
New Zeland's defender #11 Codey Phoenix (L) and Chile's forward #11 Vicente Alvarez fight for the ball during the 2025 FIFA World Cup U-20 football match between Chile and New Zealand at the National Stadium in Santiago on September 27, 2025. (Photo by Rodrigo ARANGUA / AFP)
/ RODRIGO ARANGUA
Redacción EC
Redacción EC

DIRECTV en vivo: transmite el partido de Chile vs. México desde el Estadio Elías Figueroa Brander por un pase a los cuartos de final del Mundial Sub 20. ¿Cómo ver DIRECTV EN VIVO? DirecTV Sports (DSports) transmite por televisión paga en países de Sudamérica como Perú, Argentina, Chile, Colombia y otros. Otra alternativa para ver DirecTV, es la de DGO, mediante su app disponible para iOS y Android, o también desde su sitio web por internet. No te pierdas la transmisión del partido con la información de los canales para seguir este encuentro.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC