DIRECTV en vivo: transmite el partido de Chile vs. México desde el Estadio Elías Figueroa Brander por un pase a los cuartos de final del Mundial Sub 20. ¿Cómo ver DIRECTV EN VIVO? DirecTV Sports (DSports) transmite por televisión paga en países de Sudamérica como Perú, Argentina, Chile, Colombia y otros. Otra alternativa para ver DirecTV, es la de DGO, mediante su app disponible para iOS y Android, o también desde su sitio web por internet. No te pierdas la transmisión del partido con la información de los canales para seguir este encuentro.