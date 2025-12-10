DirecTV en vivo: transmite el partido de Cruz Azul vs. Flamengo desde el Estadio Ahmad bin Ali de Qatar por la Copa Intercontinental. ¿Cómo ver DIRECTV EN VIVO? DirecTV Sports (DSports) transmite el partido del Madrid por televisión paga en países de Sudamérica como Perú, Argentina, Chile, Colombia y otros. Otra alternativa para ver DirecTV, es la de DGO, mediante su app disponible para iOS y Android, o también desde su sitio web por internet. No te pierdas la transmisión del partido con la información de los canales para seguir este encuentro.