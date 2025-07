DirecTV EN VIVO: es el canal encargado en Sudamérica de transmitir el partido de Real Madrid vs. PSG desde el MetLife Stadium por la semifinal del Mundial de Clubes 2025. Si no cuentas con el servicio de DirecTV, podrás mirarlo por DGO app de DSports que está disponible en iOS y Android. En México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica y entre otros países de Centroamérica, el juego va por la señal de DAZN. Mientras que en España, lo televisan Mitele Plus, DAZN, tabii y TeleCinco. Es importante resaltar que el partido comienza a las 2:00 p.m. en horario peruano.

