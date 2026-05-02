DIRECTV EN VIVO: transmite el partido de Real Madrid vs. Espanyol desde la ciudad de Barcelona por la fecha 34 de LaLiga 2025/2026. Si buscas cómo ver el partido de Real Madrid por LaLiga, DirecTV es la señal oficial en gran parte de Sudamérica, con opciones tanto en TV como en streaming.

¿Cómo ver DirecTV en Perú EN VIVO?

En Perú, el encuentro será transmitido por DSports, canal exclusivo de DirecTV disponible en su servicio de televisión satelital.

Para verlo online, puedes acceder a DGO (DirecTV GO), la plataforma de streaming que permite seguir la señal en vivo desde celulares, tablets, laptops y Smart TV. Solo necesitas contar con una suscripción activa o adquirir el servicio directamente.

Real Madrid - Espanyol. (Photo by Oscar DEL POZO / AFP) / OSCAR DEL POZO

¿Cómo ver DirecTV en Argentina EN VIVO?

En Argentina, DirecTV ofrece la transmisión del partido a través de DSports, incluido en sus paquetes deportivos.

Además, los usuarios pueden ingresar a DGO, donde podrán ver el partido en vivo vía internet, con la posibilidad de acceder desde cualquier dispositivo sin depender del decodificador.

¿Cómo ver DirecTV en Colombia EN VIVO?

En Colombia, DirecTV mantiene los derechos de transmisión de LaLiga mediante DSports, por lo que el partido estará disponible en su señal principal.

Para la opción digital, DGO permite seguir el encuentro en tiempo real, siendo una alternativa práctica para quienes prefieren ver fútbol online.

¿Cómo ver DirecTV en el resto de Sudamérica?

En países como Chile, Uruguay, Ecuador, Bolivia y Paraguay, DirecTV también transmite LaLiga a través de DSports.

La plataforma DGO está disponible en toda la región, permitiendo ver los partidos en vivo o en diferido, con acceso multiplataforma y cobertura completa del torneo.

DSports y DGO: la opción principal para ver LaLiga en Sudamérica

DirecTV se ha consolidado como el principal operador para seguir LaLiga en Sudamérica, gracias a su señal DSports y su plataforma DGO, que ofrecen una experiencia completa tanto en televisión como en streaming.

Con estas opciones, los hinchas podrán seguir cada detalle del partido entre Real Madrid y Espanyol sin perderse ninguna jugada.