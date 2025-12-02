DirecTV en vivo: transmite el partido de Barcelona vs. Atlético Madrid desde el Spotify Camp Nou por la fecha 15 de LaLiga 2025/26. ¿Cómo ver DIRECTV EN VIVO? DirecTV Sports (DSports) transmite el partido del Madrid por televisión paga en países de Sudamérica como Perú, Argentina, Chile, Colombia y otros. Otra alternativa para ver DirecTV, es la de DGO, mediante su app disponible para iOS y Android, o también desde su sitio web por internet. No te pierdas la transmisión del partido con la información de los canales para seguir este encuentro.
