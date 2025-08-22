DirecTV EN VIVO: es el canal encargado en Sudamérica de transmitir el partido de Barcelona vs Levante desde el Estadio Ciutat de València por la fecha 2 de LaLiga EA Sports 2025/26. Si no cuentas con el servicio de DirecTV, podrás mirarlo por DGO app de DSports que está disponible en iOS y Android. En México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica y entre otros países de Centroamérica, el juego va por la señal de Sky Sports. Mientras que en España, lo televisan Movistar Plus y Movistar LaLiga. Es importante resaltar que el partido comienza a las 8:00 a.m. en horario peruano.

