DirecTV en vivo: transmite el partido de PSG vs Flamengo desde el Ahmad Bin Ali Stadium por la final de la Copa Intercontinental 2025. ¿Cómo ver DIRECTV EN VIVO? DirecTV Sports (DSports) transmite el partido por televisión paga en países de Sudamérica como Perú, Argentina, Chile, Colombia y otros. Otra alternativa para ver DirecTV, es la de DGO, mediante su app disponible para iOS y Android, o también desde su sitio web por internet. No te pierdas la transmisión del partido con la información de los canales para seguir este encuentro.

