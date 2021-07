¿Cómo ver LDU Quito vs. Gremio EN VIVO y EN DIRECTO? El partido de este martes 20 de julio corresponde a la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2021 y se juega en el Arena do Grêmio. A continuación, conoce aquí la guía TV completa y links streaming para ver el duelo de fútbol en vivo desde el lugar que te encuentres. Además, conoce estadísticas, alineaciones y datos que no conocías de ambos clubes en esta previa.

Tras perder por la mínima diferencia en casa, Liga de Quito buscará remontar la serie en Brasil, aunque no la tendrá nada fácil ante un inspirado Gremio, que le vale cualquier empate para pasar a cuartos de final.

A qué hora se juega LDU Quito - Gremio

México - 17:15 horas

Perú - 17:15 horas

Ecuador - 17:15 horas

Colombia - 17:15 horas

Bolivia - 18:15 horas

Venezuela - 18:15 horas

Paraguay - 18:15 horas

Chile - 18:15 horas

Argentina - 19:15 horas

Uruguay - 19:15 horas

Brasil - 19:15 horas

España - 00:15 horas (miércoles 14 de julio)

En qué canales ver LDU Quito - Gremio

Argentina | DirecTV Sports, DirecTV Play Deportes

Brasil | CONMEBOL TV, NOW NET e Claro

Bolivia | Tigo Sports Bolivia

Chile | DirecTV Sports, DirecTV Play Deportes

Colombia | DirecTV Sports, DirecTV Play Deportes

España | DAZN

Paraguay | DirecTV Sports, DirecTV Play Deportes

Perú | DirecTV Sports, DirecTV Play Deportes

Estados Unidos | beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT

Uruguay | DirecTV Sports, DirecTV Play Deportes

Venezuela | DirecTV Sports, DirecTV Play Deportes

Cómo ver LDU Quito - Gremio vía DirecTV Sports en vivo

En Colombia, Perú, Argentina, Ecuador, Chile y Uruguay podrás ver el LDU Quito vs. Gremio a través de las siguientes señales vía satélite contratando DirecTV:

Canal 610 (SD, señales localizadas)

Canal 683 (SD, panregional)

Canal 1610 (HD, señales localizadas)

Canal 4000 (4K, canal virtual de eventos deportivos temporales)

En Venezuela se transmite vía SimpleTV y es a través de estas cinco señales:

Canal 111 (SD)

Canal 610 (SD/HD)

Canal 612 (SD/HD)

Canal 1610 (HD)

Canal 1612 (HD)

Cómo ver DirecTV Sports online

Para ingresar al canal oficial y ver la señal de DirecTV Sports debes sintonizar su transmisión EN VIVO a través de su página web. Para ello debes ingresar DANDO CLICK AQUÍ. También puedes descargar la app de DirecTV Go y ver por ahí el cotejo de la Copa Sudamericana 2021.

Si deseas descargar DirecTV GO para iPhone o dispositivos de Apple, ingresa dando CLICK AQUÍ .

para iPhone o dispositivos de Apple, ingresa dando . Si deseas descargar la app de DirecTV GO vía Google Play, tienes que dar CLICK AQUÍ.

LDU Quito - Gremio: antecedentes y estadísticas

En la ida, Gremio consiguió su cuarta victoria consecutiva sobre LDU Quito en competiciones CONMEBOL. La primera por Copa Sudamericana: las tres anteriores habían sido por la Libertadores (dos en 2016 y una en 2013).

Gremio lleva siete partidos invicto en la Copa Sudamericana (6V 1E) y el cuarto jugando como visitante (3V 1E). Los brasileños han podido ganar en Ecuador en tres de las últimas cuatro veces que visitaron este país en competiciones CONMEBOL (1D).

Liga de Quito sufrió la segunda derrota en 12 partidos jugando en casa el partido de ida de octavos de final en competiciones CONMEBOL (9V 1E). La última vez que perdió el partido de ida en esta fase fue en la Copa Libertadores 2020, también contra un equipo de Brasil (1-2 vs Santos).

Liga de Quito busca se segundo título en la Copa Sudamericana, tras ya haberla ganado anteriormente en el 2009. Por su parte, Gremio quiere ganar el torneo por primera vez en su historia para sumarlo a los tres títulos que ya conquistó en la Copa Libertadores.

LDU Quito - Gremio: últimos cruces

13/07/21 | Copa Libertadores | LDU Quito 0-1 Gremio

13/04/16 | Copa Libertadores | LDU Quito 2-3 Gremio

02/03/16 | Copa Libertadores | Gremio 4-0 LDU Quito

4-0 LDU Quito 30/01/13 | Copa Libertadores | Gremio 1(5)-(4)0 LDU Quito

1(5)-(4)0 LDU Quito 23/01/13 | Copa Libertadores | LDU Quito 1-0 Gremio

LDU Quito - Gremio: posibles alineaciones

Gremio: Gabriel Chapecó - Vanderson, Geromel, Kannemann, Cortez - Léo Pereira, F. Henrique, Lucas Silva, Alisson - Jean Pyerre y Diego Souza.

Liga de Quito: Gabbarini - Quinteros, Guerra, Caicedo, Ayala - Piovi, Alcívar; Zunino, Muñoz - Johan Julio (Djorkaeff Reasco); y Amarilla.

