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Transmisión DirecTV EN VIVO: ver partido de México vs. Corea del Sur por Grupo A del Mundial 2026 desde el Estadio Guadalajara.
Transmisión DirecTV EN VIVO: ver partido de México vs. Corea del Sur por Grupo A del Mundial 2026 desde el Estadio Guadalajara.
Por Adrián Puga

DirecTV en vivo: transmite el partido de México vs Corea del Sur desde el Estadio Guadalajara por la fecha 2 del Grupo A del Mundial 2026. ¿Cómo ver DIRECTV EN VIVO? DirecTV Sports (DSports) transmite el partido del Madrid por televisión paga en países de Sudamérica como Perú, Argentina, Chile, Colombia y otros. ¿Dónde ver DGO ONLINE? Otra alternativa para ver DirecTV, es la de DGO, mediante su app disponible para iOS y Android, o también desde su sitio web por internet. No te pierdas la transmisión del partido con la información de los canales para seguir este encuentro.

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