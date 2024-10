▶ DirecTV Sports EN VIVO: Real Madrid - Barcelona

MIRA DirecTV Sports (DSports) por DirecTV y DGO (DirecTV GO): sigue el clásico Real Madrid vs Barcelona por televisión y streaming en países de Sudamérica como Perú, Argentina, Chile, Colombia y otros. No te pierdas la transmisión del partido con la información de los canales para seguir este encuentro.

Real Madrid vs. Barcelona por DirecTV Sports (DSports), canal exclusivo de DirecTV

Cómo ver Real Madrid vs Barcelona por DirecTV

La transmisión se puede seguir en Perú y otros países de Sudamérica en DirecTV Sports, canal que se ve en televisión pagada por cable a través de DIRECTV y por streaming vía DGO (DirecTV GO).

Dónde ver DGO

DirecTV GO o DGO es la plataforma de streaming de DIRECTV para ver DirecTV Sports y otros canales de televisión. Se puede mirar por internet en dispositivos como teléfonos celulares, tablets, televisores SmarTV, entre otros. Ingresa aquí al App de DirecTV.

Qué canal es DIRECTV Sports:

Canales 610 SD y 1610 HD de DSports

Canales 612 SD y 1612 HD de DSports 2

Canales 613 SD y 1613 HD de DSports 3

DirecTV Sports en Argentina

Si estás en Argentina, el partido Real Madrid vs Barcelona por la fecha 11 de LaLiga 2024/25 se ve por los canales de DSports 610 (SD) y 1610 (HD). El clásico también lo podrán ver quienes no son clientes de DIRECTV, ya que será un evento PPV, pagando $6.990 aquí, en el sitio web www.directvgo.com.

Puedes ver Real Madrid vs Barcelona por DirecTV Sports sin ser cliente así: