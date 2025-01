Ver DIRECTV EN VIVO: Barcelona vs Real Madrid HOY

Si quieres ver Barcelona vs. Real Madrid por la final de la Supercopa de España pedes seguir la transmisión de DIRECTV Sports (DSports), canal que pasa fútbol en vivo, incluido el partido de hoy del Madrid vs. Barcelona. Puedes mirar DirecTV Sports por DirecTV vía televisión por cable y satelital. Y también puedes seguir el compromiso online vía streaming por DIRECTV GO (DGO), que ofrece la transmisión en directo por internet desde dispositivos como tablets, celulares (smartphones), televisores smarTV, entre otros.

MIRA | A qué hora es el partido Real Madrid vs Barcelona por la final de la Supercopa de España

Cómo ver Barcelona vs Real Madrid vía DirecTV

La transmisión se puede seguir en Perú y otros países de Sudamérica en DirecTV Sports, canal que se ve en televisión pagada por cable a través de DIRECTV y por streaming vía DGO (DirecTV GO).

Dónde ver DIRECTV GO (DGO)

DirecTV GO o DGO es la plataforma de streaming de DIRECTV para ver DirecTV Sports y otros canales de televisión. Se puede mirar por internet en dispositivos como teléfonos celulares, tablets, televisores SmarTV, entre otros. Ingresa aquí al App de DirecTV.

Qué canal es DIRECTV Sports: