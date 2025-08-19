Mira DIRECTV en vivo: sigue el partido Real Madrid — Osasuna por DSports vía DirecTV GO.
Mira DIRECTV en vivo: sigue el partido Real Madrid — Osasuna por DSports vía DirecTV GO.
/ ANDER GILLENEA
Redacción EC

Si quieres ver el partido Real Madrid vs Osasuna puedes seguir la transmisión de DIRECTV Sports (DSports), canal que pasa fútbol en vivo, incluido el partido del Madrid de hoy, martes 8 de julio de 2025 a las 2:00 PM hora peruana. Puedes mirar DirecTV Sports por DirecTV vía televisión por cable y satelital (Canales 610 SD y 1610 HD). Y también puedes seguir el compromiso online vía streaming por DIRECTV GO (DGO), que ofrece la transmisión en directo por internet desde dispositivos como tablets, celulares (smartphones), televisores smarTV, entre otros. Para mirar el partido en Perú y otros países de Sudamérica por DirecTV Sports por DGO ingresa aquí al App de DirecTV.

