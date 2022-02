Real Madrid se enfrentará al Athletic Club EN VIVO y EN DIRECTO por los cuartos de final de la Copa del Rey en San Mamés este jueves 3 de febrero desde las 3:30 p.m. (hora peruana). Podrás seguir AQUÍ todas las incidencias del duelo entre clubes españoles.

Athletic Club y Real Madrid escenifican un duelo que es historia en el fútbol español, dos de los tres equipos que nunca han bajado a Segunda División y que en Copa del Rey han protagonizado enfrentamientos para el recuerdo, en una eliminatoria a partido único que mide el hambre de éxito de ambos clubes y al que llega condicionado el equipo de Carlo Ancelotti.

Real Madrid vs. Athletic Club: horarios en el mundo

Perú: 3:30 p.m.

México: 2:30 p.m.

Colombia: 3:30 p.m.

Ecuador: 3:30 p.m.

Venezuela: 4:30 p.m.

Bolivia: 4:30 p.m.

Argentina: 5:30 p.m.

Brasil: 5:30 p.m.

Chile: 5:30 p.m.

Paraguay: 5:30 p.m.

Uruguay: 5:30 p.m.

España: 9:30 p.m.

En esta temporada ambos equipos se han enfrentado en tres ocasiones y en las tres ha ganado el Real Madrid. En el Santiago Bernabéu (1-0), en Bilbao (1-2) y hasta en Arabia Saudí (0-2), en la final de la reciente final de la Supercopa de España. El Real Madrid quiere la Copa del Rey. Lanzado en LaLiga Santander a por el título y tras la conquista del primer éxito del curso en la Supercopa de España, Ancelotti debe de tomar decisiones que muestren ambición o cautela.

Desde su regreso a la ‘casa blanca’, Ancelotti siempre concedió importancia a la Copa del Rey. Para cicatrizar la herida de Alcoy (1-3) dio minutos ante el Alcoyano a titulares como Alaba, Militao, Casemiro, Kroos o Marco Asensio. Era un mensaje que confirmó en el Martínez Valero cuando la dificultad creció ante un Primera en una eliminatoria a partido único, en la que necesitó de prórroga y proeza, remontando con un hombre menos tras la expulsión de Marcelo, para acceder a los cuartos de final.

El ambiente especial de San Mamés espera a un Real Madrid que tendrá que mostrar sus mejores virtudes para acceder a las semifinales, dejar en el olvido las muestras de cansancio físico que dejó antes del parón, cediendo un empate en el Bernabéu ante su última víctima copera, el Elche.

El Athletic ha recuperado jugadores que llegaron con diferentes problemas físicos al parón liguero, sucesivamente Asier Villalibre, Iker Muniain, Oihan Sancet -este aún en duda-, Yeray Álvarez y Óscar de Marcos.

Real Madrid vs. Athletic Club: Canal de TV

→ Perú: DirecTV Sports

→ México: Blue To Go Video Everywhere

→ Colombia: DirecTV Sports

→ Ecuador: DirecTV Sports

→ Venezuela: DirecTV Sports

→ Bolivia: DirecTV Sports

→ Argentina: DirecTV Sports

→ Brasil: ESPN, Star+

→ Chile: DirecTV Sports

→ Paraguay: DirecTV Sports

→ Uruguay: DirecTV Sports

→ España: DAZN

Pero no a Unai Vencedor, que es capital en su medio campo. Algunos de ellos, Muniain seguro y De Marcos probable, entrarán en un once inicial en el que las dudas son si jugará Mikel Vega u Oier Zarraga junto a Dani García en el doble pivote, y si Marcelino se atreverá desde el principio con el prometedor Nico Williams.

El pequeño de los Williams es jugador de velocidad y desborde que ya fue clave en la remontada ante el Atlético de Madrid en la Supercopa y en el triunfo hace dos semanas ante el Barcelona, en Copa en un choque de similar perfil al del jueves.

Real Madrid vs. Athletic Club: alineaciones probables

Athletic Club: Agirrezabala; De Marcos, Vivian, Íñigo Martínez, Yuri; Nico Williams, Dani García, Vesga, Muniain; Raúl García e Iñaki Williams.

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Nacho, Alaba; Casemiro o Camavinga, Kroos, Modric; Marco Asensio, Vinícius y Benzema o Jovic.

Conforme a los criterios de Saber más